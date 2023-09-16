Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса озвучил свое мнение насчет запрета на ввоз украинского зерна в Европу

Европейская комиссия отменила 15 сентября запрет на ввоз украинского зерна на территории Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии, Польши. Впрочем, три последние уже заявили, что намерены ввести одностороннее эмбарго. Причем, Венгрия вообще закрыла границы не только для зерна, но и еще для более 20 продуктов из Украины.

Ситуация по зерну – сложная. Мало того, что Украина после выхода россии из зерновой сделки практически утратила возможность морских перевозок, так еще и с сухопутными – такие проблемы.

Усугубляется всё тем, что Украина имеет тут не так много возможностей как-то воздействовать на позицию европейских соседей. Особенно это касается Польши. Там скоро выборы – и польские власти не могут не учитывать интересы своих фермеров, которые являются, к тому же, одной из ключевых избирательных групп для правящей партии "Право и справедливость". Так что отстаивать их интересы там будут до конца.

Худшее, что мы можем сделать – это подать в Арбитраж, начаться жаловаться во Всемирную торговую организацию (ВТО), чем уже грозил премьер Шмыгаль.

Это значительно осложнит украино-польские отношения. А Польша – один из ключевых союзников Украины в войне с россией. Она дает нам в военном, логистическом плане куда больше, чем многие другие.

На что можно рассчитывать – это хотя бы договориться о транзите украинского зерна.

Плохо, что мы не знаем истиной картины. Почему такие претензии к нам. Не эксплуатируются ли эта тема?

К сожалению, вопрос сухопутного экспорта решается с явным запозданием. Было понятно, что украинское зерно станет обваливать цены на внутренних рынках стран-соседей. И они не захотят этого терпеть. У них есть свои фермеры, свои интересы.