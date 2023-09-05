Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса объяснил "Телеграфу", готова ли Анкара к вооруженному конфликту с москвой

Переговоры турецкого лидера Эрдогана с российским – путиным, которые прошли 4 сентября в Сочи, не привели к перезапуску "зерновой сделки". Напомню, что рф вышла из нее 17 июля, после чего начала обстрелы украинских портов и зернохранилищ. А экспорт зерна из Украины морем практически остановился.

Я считаю, что в этой истории есть три базовых сценария, как решить вопрос.

Первый – создать силовое давление на рф. Например, с помощью возникновения военной угрозы ее портовой инфраструктуре в Черном море. Чтобы россияне согласились на нормальное функционирование зернового коридора, понимая, что иначе под ударом окажутся их порты.

Но на данный момент нет такой силы, которая могла бы это сделать. У Украины ресурсов недостаточно. А Турция как вторая по мощи морская держава в данном регионе – не готова вступать в вооруженный конфликт с рф на Черном море. Так что этот сценарий пока маловероятен.

Второй сценарий решения вопроса экспорта зерна – создать альтернативный коридор, без участия россии. Определенные движения в этом направлении предпринимаются. Но чтобы такой коридор функционировал стабильно и относительно безопасно, нужна помощь других стран. На данный момент таких гарантий безопасности нам никто не дает. А международные страховые компании должны быть убеждены, что там гарантии – мощные. Пока же этого нет. И та же Турция, которая могла бы гарантировать безопасность прохода кораблей по альтернативному коридору, четко дала понять, что не рассматривает такой вопрос.

Третий сценарий – возвращение к зерновой сделке, что возможно лишь при определенных компромиссах. В том числе – пойти на какие-то из российских требований. И, судя по всему, сейчас всё идет по третьему сценарию. Запущен переговорный трек. Турция, похоже, настроена на то, чтобы договориться. Она уговаривает Запад пойти на определенные уступки, а россию — не слишком задирать планку требований. И я думаю, что именно в этом направлении всё будет развиваться дальше. Поэтому визит Эрдогана к путину нельзя считать провальным. Очевидно, что никто не собирался сразу ничего подписывать. Эрдоган играл роль посредника в переговорах между россией и Западом. Потому что реальное решение о тех уступках, которые требует рф, должны принимать страны ЕС и НАТО (которые и вводили санкции), а не Турция или ООН.