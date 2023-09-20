Володимир Зеленський проводить у США 4 ключові зустрічі – з ким та що обговорюється

Від цих перемовин залежатиме подальша підтримка України

Під час візиту у США Володимир Зеленський запланував низку зустрічей, від яких залежатиме підтримка Києва з боку Вашингтона і сприйняття української позиції серед країн Глобального Півдня.

Зокрема, перемовини Президента України з лідером Штатів Джо Байденом та керівником Палати представників Конгресу, республіканцем Кевіном Маккарті мають стати ключовими, оскільки саме в Палаті представників вирішуватиметься доля нового пакету допомоги Україні, повідомляє ВВС.

Крім того, Зеленський вперше зустрінеться з президентом Бразилії Лулою да Сілвою, який є однію з лідерів Глобального Півдня.

Ще одна важлива зустріч уже відбулася пізно увечері 19 вересня — Президент України мав розмову з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, якого українське посольство раніше звинуватило в проросійській позиції.

Найвагомішою буде зустріч Зеленського з Байденом. На думку експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва, вони обговорюватимуть результати американсько-китайських перемовин, на яких Вашингтон та Пекін зачіпали і агресію росії, і поставку озброєнь, а також роботу спеціальної представниці щодо відновлення України Пенні Пріцкер.

"Американці та китайці хочуть відновити баланс у світі. Вони хочуть максимально контрольовану, стабільну систему. Попри всі конфлікти, Тайвань, вони розуміють, що їм вигідна стабільність, адже Китай прагне завершити модернізацію власних збройних сил, а США хочуть до цього підготуватися", — пояснює Краєв.

Інша важлива тема — допомога Україні озброєннями.

"Можуть передати або F-16, або ATACMS. Я більше вірю в передачу ракет ATACMS", — відзначає Краєв.

На думку голови Інституту американістики Владислава Фарапонова, ключовим питанням щодо американської зброї можуть стати саме строки її поставки. Буде також розмова про гарантії безпеки та про повернення Криму.

Зустріч Зеленського зі спікером Палати представників Конгресу Кевіном Маккарті буде присвячена новому пакету допомоги, а також з’ясуванню позиції Республіканської партії на тлі очікувань, що представник республіканців має шанси виграти президентські вибори в США 2024 року. На думку Олександра Краєва, Маккарті представить позицію республіканців з різними поглядами, а не якогось з їхніх угруповань.

Саме від Палати представників залежить виділення нового пакету допомоги Україні. У коментарі "Голосу Америки" американські експерти раніше заявили, що очікують складних дебатів щодо пакету допомоги, оскільки приблизно третина республіканців – 70 конгресменів — взагалі виступають за припинення поставок озброєнь Україні.

Тим часом, координатор з комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що надання допомоги Києву важливе не лише для українців, але й для всіх союзників США по НАТО: "Якщо ми просто сидимо склавши руки і дозволяємо путіну перемогти, ми дозволяємо йому забрати Україну, де це зупиниться далі?" — відзначив він CNN.

Довгоочікувана зустріч Зеленського з Лулою да Сілвою є важливою особливо після того, як в Латинській Америці протягом останніх 5 років до влади прийшли низка лівих президентів, з яких лише лідер Чилі рішуче відстоює цілісність України. Для інших лівих керівників континенту Лула є безсумнівним авторитетом щодо оцінки міжнародної ситуації. До цього часу історія відносин Зеленського з Лулою де Сілвою виглядала заочним обміном критикою.

Чи принесе потепління у відносинах України та Ізраїлю перша зустріч за час повномасштабної війни Володимира Зеленського з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху — поки сказати складно. Відносини країн за останній рік суттєво ускладнилися. У Києві очікували, що Ізраїль надасть не лише гуманітарну допомогу, але й сприятиме обороні України.

В Офісі президента повідомили, що під час зустрічі 19 вересня Зеленський та Нетаньяху обговорили захист цивільних в Україні, співпрацю в сфері цивільної оборони, співпрацю в міжнародних організаціях. Президент України закликав Нетаньяху підтримати українську формулу миру.

Раніше "Телеграф" писав, що США мають намір і далі підтримувати Україну у війні проти росії і закликають союзників робити те саме.