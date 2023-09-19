Байден виступив перед Генасамблеєю ООН: головні заяви (відео)

США мають намір і далі підтримувати Україну у війні проти росії й закликають союзників робити те саме

Президент США Джо Байден виступив у Генасамблеї ОНН у вівторок, 19 вересня. Очікується, що у своїй промові він закликає організацію рішучіше протистояти вторгненню росії в Україну.

Раніше промову президента США опублікували на сайті Білого Дому, передає CNN.

Президент США засудив вихід росії з угод щодо контролю над озброєннями. За його словами, співпраця та партнерство є ключем до розв'язання глобальних проблем та основою лідерства у цих питаннях.

"Після більш ніж 50 років прогресу в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї росія руйнує давні угоди щодо контролю над озброєннями, зокрема оголошує про зупинення дії нового договору СНО. Я вважаю це безвідповідальним, і це робить увесь світ менш безпечним", — заявив Джо Байден.

Президент також додав, що 2023 року США знищили останні запаси хімічних боєприпасів. Мета — очолити зусилля щодо збереження миру вільним від хімічної зброї.

Щодо війни в Україні, то президент США заявив, що ніхто у світі не почуватиметься в безпеці, якщо дозволить розділити Україну. Тому сьогоднішня підтримка України це не лише інвестиція у майбутнє нашої країни, а й у майбутнє інших країн.

"Ми рішуче підтримуємо Україну в її зусиллях щодо досягнення дипломатичного рішення, яке забезпечить справедливий і міцний мир. Тільки росія несе відповідальність за цю війну. росія вважає, що світ втомиться і дозволить захопити Україну без жодних наслідків. Але давайте поставимо питання, якщо ми відмовимося від принципів ООН, щоб догодити агресору, чи може кожен член цієї Асамблеї мати впевненість, що його захистять. Якщо Україна програє, чи буде забезпечена незалежність кожного з вас. Відповідь — ні", — додав Байден.

Президент США додав, що протистояння російській агресії сьогодні допоможе стримати потенційних агресорів в майбутньому. Саме тому США із союзниками по всьому світі продовжать підтримувати "хоробрий народ України", який захищає суверенітет країни та свою свободу.

Також Джо Байден торкнувся інших важливих питань, зокрема закликав ООН "вийти з глухого кута" і розширити склад членів Ради безпеки.

"Нам потрібно більше голосів, більше перспектив за столом… ООН має продовжувати зберігати світ, запобігати конфліктам та полегшувати людські страждання", – заявив він.

Крім цього, він зазначив, що США прагнуть тримати під контролем конкуренцію з Китаєм, щоб ситуація не переросла в конфлікт.

"Ми за зниження ризиків, а не за відокремлення від Китаю. Ми дамо відсіч агресії та залякуванню та захистимо правила. Але ми також готові працювати з Китаєм у питаннях, прогрес у яких залежить від наших спільних зусиль", – заявив він.

На додачу до цього американський лідер прокоментував перевороти влади в Африці. За словами Байдена, США не мають наміру відступати від цінностей, які роблять країну сильнішою і мають намір захищати демократію, адже це "найкращий інструмент для вирішення проблем у всьому світі".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський також виступить на Генасамблеї ООН. Основною темою виступу українського президента стане територіальна цілісність України та пропозиції для ООН, як зупинити зупиняти агресію та запобігати їй.