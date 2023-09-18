Україна проти рф у Гаазі: Київ спростовує "геноцид Донбасу", а росіяни марять про Зеленського

росія наводить аргументи у стилі "донбілі бамбас" та заперечує юрисдикцію суду

У Гаазі відновилися слухання справи "Україна проти росії" щодо хибного трактування росією терміну "геноцид". Київ стверджує, що росія зловживає міжнародним правом, коли виправдовувала вторгнення на територію іншої країни необхідністю врятувати когось від якогось "геноциду" на території окупованих районів Донецької й Луганської областей. Розповідаємо, у чому суть справи та що на це відповідає росія:

Брехня про геноцид

Україна подала позов проти рф 26 лютого 2022 року та стверджує, що рф розпочала війну за брехливими твердженнями про акти геноциду в Луганській і Донецькій областях на сході України. Натомість москва сама планувала акти геноциду в Україні. Перші слухання відбулися 7 березня минулого року, російська сторона на них не з'явилася.

Представники України доводять, що рф зловживала положеннями Конвенції про заборону геноциду 1948 року для того, щоби розпочати необґрунтоване вторгнення. Обвинувачення будується на низці заяв російських посадовців, а саме президента володимира путіна, заступника голови радбезу рф дмитра медведєва, очільника МЗС сергія лаврова, послів росії при ООН та ЄС.

Тому українська делегація:

заперечує, що на її території відбувався геноцид.

Просить суд у Гаазі визнати, що росія не має законних підстав вдиратися на територію України з метою запобігання геноциду.

Звинувачує рф у "плануванні актів геноциду в Україні".

Делегації. Хто змагається в суді

Україну представляє делегація на чолі з послом з особливих доручень МЗС Антоном Кориневичем. Окрім того, Україну представлятимуть представники авторитетної міжнародної компанії Covington & Burling, команда науковців-міжнародників, яка вже тривалий час відстоює інтереси України у Гаазі, на чолі з професором Єльської школи права Гарольдом Коу та професором Університету Париж-Нантер Жан-Марком Тувененом.

До позову приєдналися ще 33 країни. Це 27 держав-членів Євросоюзу та його союзників (Ліхтенштейн, Норвегія, Канада, Велика Британія, Нова Зеландія та Австралія). Кожен з них представлений "агентом", як правило, послом або міжнародним юридичним радником свого міністерства закордонних справ.

російську делегацію очолює Геннадій Кузьмін. До речі, це той самий посадовець, який представляв рф у справі про збиття MH17 та називав докази використання російського "Бука" непереконливими.

Розклад слухань

Цей судовий процес унікальний тим, що у судовій залі змагаються дві воюючі сторони, які більше ніде не мають налагоджених стосунків та не ведуть переговорів тощо.

рф виступатиме 18 та 25 вересня, Україна – 19 і 27 вересня.

Наказом від 16 березня 2022 року Міжнародний суд уже вказав, рф "має негайно призупинити військові дії, які вона розпочала 24 лютого 2022 року на території України". Але очікувано рф у відповідь висунула "попередні заперечення" щодо юрисдикції Суду та неприйнятності заяви. Саме ці аргументи, вже частково викладені в листі від 7 березня 2022 року, МКЮ розглядатиме з 18 по 27 вересня під час публічних слухань.

Що відповідала росія

росія ігнорувала попередні слухання і зараз намагається переконати суд, що він не має юрисдикції для розгляду справи. Представник росії Кузьмін запевнив, що рф розпочала війну "за статтею 51 Статуту ООН щодо самозахисту, і це не має відношення до конвенції щодо геноциду", передає "Європейська правда". росія вимагає від суду відхилити українську скаргу як неприйнятну.

Він також відмовляється визнавати заяви своїх посадовців та президента володимира путіна від лютого 2022 року про те, що повномасштабне вторгнення почалося для боротьби з нібито "геноцидом" на Донбасі.

"Україна каже про те, що росія використовувала слово "геноцид" для опису дій української влади. Але заяви не можуть бути порушенням", – додав він.

При цьому російський дипломат продовжив наполягати на фальсифікованих даних нібито про боротьбу України проти "народів Донбасу" та присвятив значну частину свого виступу доведенню того, що в Україні є глибоко вкорінений "нацизм".

"Нацисти в Україні походять від ОУН, пособника нацистів", – заявив представник РФ у Гаазі, додавши, що, на думку рф, є "три батьки українського нацизму" – це Степан Бандера, Роман Шухевич та Андрій Мельник.

Ще одним українським політиком, якого російський дипломат публічно звинуватив у підтримці нацизму, став чинний президент України Володимир Зеленський. "Зеленський назвав бригаду ЗСУ "Едельвейс" на честь нацистського "Едельвейсу"", – пояснив він.

Чому це важливо

Це головний юридичний акт, який підтверджує незаконність війни. Бо всі інші документи з цього приводу мають суто політичний характер, пояснює Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook із посиланням на фахівця із міжнародного права Сергія Голубка. Тобто, це єдиний судовий механізм, який хоч і не безпосередньо, але оцінює найважливіше питання правомірності війни рф проти України, доки немає спецтрибуналу щодо злочину агресії.

Питання та слухання мають вирішальне значення для майбутнього спецтрибуналу та відповідно – компенсації завданих Україні збитків.

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