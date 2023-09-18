Украина против рф в Гааге: Киев опровергает "геноцид Донбасса", а россияне грезят о Зеленском

Россия приводит аргументы в стиле "донбили бамбас" и отрицает юрисдикцию суда

В Гааге возобновились слушания дела "Украина против россии" по поводу ошибочной трактовки россией термина "геноцид". Киев утверждает, что Россия злоупотребляет международным правом, когда оправдывала вторжение на территорию другой страны необходимостью спасти кого-то от какого-то "геноцида" на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Рассказываем, в чем суть дела и что на это отвечает россия:

Ложь о геноциде

Украина подала иск против россии 26 февраля 2022 года и утверждает, что рф начала войну по лживым утверждениям об актах геноцида в Луганской и Донецкой областях на востоке Украины. москва сама планировала акты геноцида в Украине. Первые слушания прошли 7 марта прошлого года, российская сторона на них не появилась.

Представители Украины доказывают, что россия злоупотребляла положениями Конвенции о запрете геноцида 1948 года для того, чтобы начать необоснованное вторжение. Обвинение строится на ряде заявлений российских чиновников, а именно президента владимира путина, заместителя председателя Совбеза рф дмитрия медведева, главы МИД сергея лаврова, послов россии при ООН и ЕС.

Поэтому украинская делегация:

отрицает, что на ее территории происходил геноцид.

Просит суд в Гааге признать, что у россии нет законных оснований врываться на территорию Украины с целью предотвращения геноцида.

Обвиняет рф в "планировании актов геноцида в Украине".

Делегация. Кто соревнуется в суде

Украину представляет делегация во главе с послом по особым поручениям МИД Антоном Кориневичем. Кроме того, Украину будут представлять представители авторитетной международной компании Covington & Burling, команда ученых-международников, которая уже долго отстаивает интересы Украины в Гааге, во главе с профессором Йельской школы права Гарольдом Коу и профессором Университета Париж-Нантер Жан-Марком Тувененом.

К иску присоединились еще 33 страны. Это 27 государств-членов Евросоюза и его союзников (Лихтенштейн, Норвегия, Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Австралия). Каждый из них представлен "агентом", как правило, послом или международным юридическим советником своего министерства иностранных дел.

российскую делегацию возглавляет Геннадий Кузьмин. Кстати, это то самое должностное лицо, которое представляло рф по делу об уничтожении MH17 и называло доказательства использования российского "Бука" неубедительными.

Расписание слушаний

Этот судебный процесс уникален тем, что в зале соревнуются две воюющие стороны, которые больше нигде не имеют налаженных отношений и не ведут переговоров и тому подобное.

рф будет выступать 18 и 25 сентября, Украина – 19 и 27 сентября.

Приказом от 16 марта 2022 года Международный суд уже указал, что россия должна немедленно приостановить военные действия, которые она начала 24 февраля 2022 года на территории Украины. Но ожидаемо рф выдвинула "предварительные возражения" относительно юрисдикции Суда и неприемлемости заявления. Именно эти аргументы, частично изложенные в письме от 7 марта 2022 года, МКЮ будет рассматривать с 18 по 27 сентября во время публичных слушаний.

Что отвечала россия

россия игнорировала предыдущие слушания и сейчас пытается убедить суд, что у него нет юрисдикции для рассмотрения дела. Представитель россии Кузьмин заверил, что россия начала войну "по статье 51 Устава ООН по самозащите, и это не имеет отношения к конвенции по геноциду"."Европейская правда". россия требует от суда отклонить украинскую жалобу как неприемлемую.

Он также отказывается признавать заявления своих должностных лиц и президента владимира путина от февраля 2022 года, что полномасштабное вторжение началось для борьбы с якобы "геноцидом" на Донбассе.

"Украина говорит, что россия использовала слово "геноцид" для описания действий украинской власти. Но заявления не могут быть нарушением", – добавил он.

При этом российский дипломат продолжил настаивать на фальсифицированных данных якобы о борьбе Украины против "народов Донбасса" и посвятил значительную часть своего выступления доказыванию того, что в Украине глубоко укоренился "нацизм".

"Нацисты в Украине произошли от ОУН, пособника нацистов", – заявил представитель РФ в Гааге, добавив, что, по мнению россии, есть "три отца украинского нацизма" – это Степан Бандера, Роман Шухевич и Андрей Мельник.

Еще одним украинским политиком, которого российский дипломат обвинил публично в поддержке нацизма, стал действующий президент Украины Владимир Зеленский. "Зеленский назвал бригаду ВСУ "Эдельвейс" в честь нацистского "Эдельвейса" ", – объяснил он.

Почему это важно

Это главный юридический акт, подтверждающий незаконность войны. Поскольку все остальные документы по этому поводу носят сугубо политический характер, объясняет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook со ссылкой на специалиста по международному праву Сергея Голубко. То есть, это единственный судебный механизм, который хоть и не непосредственно, но оценивает важнейший вопрос правомерности войны рф против Украины, пока нет спецтрибунала по преступлению агрессии.

Вопросы и слушания имеют решающее значение для будущего спецтрибунала и соответственно – компенсации нанесенного Украине ущерба.

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