За войну придется платить: 4 варианта, как всем миром вытрусить деньги из россии

Каждая выпущенная россией ракета увеличивает сумму ущерба

С начала полномасштабного вторжения россия бьет фактически по каждой сфере жизни в Украине, нанося безумный ущерб. Ракеты разрушают дома, промышленность и инфраструктуру — мосты взорваны, а дороги изуродованы танковыми гусеницами. Все это ведет к одному выводу – россия должна заплатить. Однако как получить репарации и компенсации от страны-агрессора — пока открытый вопрос. Ведь добровольно россия вряд ли это сделает.

На днях инвестиционный банкир Сергей Будкин оценил 4 потенциальных источника получения денег от рф на восстановление. Среди способов – репарации, конфискация активов россии в пользу Украины и использование их для финансирования восстановления, получение доходов от временно замороженных активов рф, финансирование от союзников, зависящее от находящихся под юрисдикцией или на территории союзников активов рф. "Телеграф" разбирается, что именно может сделать Украина для получения денег от страны-агрессорки.

Четыре варианта получить деньги

Будкин утверждает, что первый вариант, репарации, возможен, когда есть поражение одной из сторон в войне или мирное соглашение, частью которого является какая-то сумма выплат со россии в пользу Украины. Но любой из двух сценариев сейчас имеет невысокую вероятность.

Второй вариант, то есть конфискация активов россии в пользу Украины и использование их для финансирования восстановления, имеет несколько проблем. Требуется решение суда или арбитража, имеющего юрисдикцию над страной, в которой расположены конфискуемые активы. А такие процессы занимают очень долго, стоят очень много, а их результат не всегда предсказуем. Конфисковать можно только активы, принадлежащие рф как суверенному государству, и которые можно найти в тех странах, которые признают решение суда, вынесшего решение в пользу Украины как истца. А это, прежде всего, дипломатические учреждения.

Третьим способом является получать доходы от временно замороженных активов. Он наиболее доступный, но средств может не хватить на все нужды — то есть дадут сотни миллионов, когда нужны миллиарды.

Ну и четвертым вариантом является финансирование от союзников, зависящее от находящихся под юрисдикцией или на территории союзников активов рф. И последний вариант инвестиционный банкир назвал вероятным, чтобы получить доступ к большим деньгам. Они будут де-факто деньгами россии, но де-юре таковыми не будут. Сейчас это то, над чем бьются лучшие юридические мозги в ЕС и США, но юридически взвешенного решения они еще не нашли.

А в свободное между поисками вариантов время Будкин советует обращаться во все возможные судебные инстанции и преследовать россия и всех российских олигархов, где это только можно. Также он обращает внимание на то, что арестованные активы рискуют быть разблокированы обратно после выборов. Решение суда, подтверждающее правомерность ареста, сделает их разблокирование более тяжелым. Относительно олигархов Будкин советует подавать в суд от имени государства и пострадавших (частных лиц и бизнесов).

Репарации

Эта схема кажется самой понятной: россия проигрывает, владимир путин с кислым лицом за день до поездки в Гаагу выписывает Украине чек и все завершается хеппи-эндом. Но такая картинка, к сожалению, пока только фантасмагорическая. Как объясняла "Телеграфу" заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, поканет ни проигравшей стороны, ни победителя, нет желания агрессора предположить, что он обязан оплатить репарации. Поэтому уместнее говорить о других вариантах — не о классических репарациях, а о компенсациях.

К тому же, репарации платят в пользу государства, а не отдельных пострадавших. После второй мировой репарации платили промышленными товарами, стройматериалами, оборудованием для заводов и фабрик, технологиями, стройками критических объектов на территории СССР.

"ооссия, по крайней мере, при этом политическом руководстве, никогда не смирится с тем, что нужно что-то платить Украине. Возможно, это будут следующие поколения, но об этом мы сейчас не говорим. Поэтому когда мы после полномасштабного вторжения начали размышлять, а какой же юридический инструмент" дать человеку или государству, чтобы компенсировать ущерб, то искали среди действующих механизмов: Европейский суд по правам человека, Международный суд ООН, международные арбитражи, национальные суды ", — объясняла Мудра, добавив, что ни одна из них не обеспечивает эффективной и быстрой выплаты компенсаций за ущерб, причиненный в военное время.

Для репараций обязательно нужно соглашение, а компенсация ущерба начинает поступать только после нее, объяснял председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Послевоенное мирное соглашение должно было зафиксировать фиксирующее обязательство РФ компенсировать нанесенный ущерб. Плюс в соглашении должен быть прописан четкий механизм международного принуждения рф уплатить репарации Украины и наказание за отказ.

Конфискация активов россии в пользу Украины

Сергей Будкин отмечает, что это кажется наиболее предпочтительным для Украины сценарием, но требует невероятных бюрократических усилий:

решением суда или арбитража, имеющего юрисдикцию над страной, в которой расположены активы,

суды продолжаются очень долго, стоят много,

активов рф как государства не так уж много, их нужно искать в тех странах, которые признают решение суда, вынесшего решение в пользу Украины как истца. В истории есть только два случая, которые можно в некоторой степени использовать в этом контексте, оба были в США. Один – это история с золото-валютными резервами Венесуэлы, которые были в США и были сначала заморожены, а затем США передали их в использование другой стороне. Второй – это история с золото-валютными активами Афганистана в размере 7 миллиардов долларов, замороженных в США после падения президента Ашрафа Гани и прихода к власти Талибана.

Как отметила Ирина Мудрая в Facebook, это приоритетный на сегодняшний день путь, которым идет Украина и объяснила, какие юридические инструменты существуют для получения компенсаций (не репараций) за причиненный ущерб. В судебные входят только четыре способа: ЕСПЧ, Международный суд ООН, инвестиционные арбитражи и нацсуды. К сожалению, все они не обеспечивают быстрого и полного получения компенсаций.

Относительно ЕСПЧ:

Украина с 2014 года подала 5 (на сегодняшний день 4 через объединение двух дел в одно производство) исков в рф о нарушении Конвенции о защите прав человека . Последний иск касается полномасштабного вторжения, которое сегодня объединено с делом " Украина и Нидерланды против россии" . Минюст потребовал компенсацию за причиненный гражданам и частным юрлицам ущерб имуществу (нарушение права собственности), первоначально указали ориентировочно 80 млрд дол.

. Последний иск касается полномасштабного вторжения, которое сегодня объединено с делом " . Минюст потребовал компенсацию за причиненный гражданам и частным юрлицам ущерб имуществу (нарушение права собственности), первоначально указали ориентировочно 80 млрд дол. Отсутствуют инструменты выполнения таких решений. россия не является стороной Конвенции и не является членом Совета Европы.

и не является членом Совета Европы. В ЕСПЧ находится более 2 тыс. индивидуальных решений против рф, не имеющих никаких перспектив выполнения.

Практика вынесения решений в межгосударственных спорах относительно присуждения компенсаций в межгосударственных делах довольно скупа.

Относительно МС ООН:

Инициировать спор Украина может 3 конвенции: Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма и Конвеция о предотвращении преступления геноцида и наказание за него.

Украина обратилась в МС ООН по двум первым конвенциям еще в 2017 году (длится рассмотрение по сути), по третьей конвенции Украина получила приказ о временных мерах, которые должна была выполнить россия еще в марте 2022 года. россия отказалась выполнять.

Репарации будут заявлены Украиной по всем 3 делам на более поздних стадиях рассмотрения.

Инвестиционные арбитражи:

иски могут быть поданы частными инвесторами .

. Украина рассматривает возможность заявить state-to-state claim против россии (ст.10 BIT), однако это должно происходить в рамках дипломатической защиты инвестиций пострадавших частных инвесторов (не самого государства).

Прецедентов подачи исков от частных инвесторов в рф за утраченные крымские активы уже достаточно (Нефтегаз, Укрэнерго, Укрнефть и т.п.).

Поданных исков по потерянным активам на оккупированных восточных территориях – пока 0 через юридические нюансы.

Представление инвестисков относительно имущества, утраченного в результате военных действий на подконтрольной территории Украины – бесперспективно.

Национальные суды:

Граждане или компании могут обращаться в суд Украины о возмещении ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии. Но такой вывод не очень-то помогает на международной арене. Выполнить решение украинского суда за границей будет очень сложно

В Украине мало российских государственных активов. На сегодняшний день никаких производств по выполнению вынесенных в Украине решений о взыскании компенсации с рф не зарегистрировано.

Минюст работает над запуском международного Реестра ущерба в рамках новой организации, которая должна рассматривать заявления пострадавших, присуждая сумму компенсации. Создание такой организации было одобрено ООН специальной резолюцией Генассамблеи еще в ноябре 2022 года. Соглашение подписали более сорока стран , последним в реестр присоединилась Швейцария. За компенсацией ущерба в рамках этого механизма могут обратиться не только физические и юридические лица, но и государство Украины. На сегодняшний день основной трек правительства Украины – скорейший запуск международного реестра убытков и определение вместе с партнерами правовых оснований для заключения договора о создании комиссии и компенсационного фонда, который должен наполняться в первую очередь российскими активами.

Доходы от замороженных активов

Замороженные в других странах российские активы могут приносить доходы в пользу Украины. Но размер финансирования из этого источника в отношении всех нужд восстановления невелик, подчеркивает Будкин.

К примеру, предложение, рассматриваемое Европейским Союзом, предусматривает направление процентов, полученных от замороженных российских активов в Украину. Но юрисконсульт по организации Razom for Ukraine Юлия Зискина говорит, что это составит 3 миллиарда долларов в год. То есть этого недостаточно. Что интересно — кремль сопротивляется даже этим попыткам. москва собирается расценивать как кражу использования Евросоюзом и другими странами российских активов для поддержки Украины, угрожая судом.

Украинский Минюст копает и в этом направлении и работает с разными странами. По словам Ирины Мудрой, в ЕС думали, как использовать замороженные активы: реинвестировать с целью получения дивидендов (средства идут в Украину) или ввести специальный налог на прибыль от них. Первый вариант оказался сложнее и не был поддержан со стороны Германии и Европейского Центрального Банка. Второй вариант обсуждали на последнем саммите Европейского Совета в июне – предлагали использовать замороженные активы Центробанка рф, которые продолжают приносить прибыль. По данным бельгийского депозитария Euroclear, в котором сосредоточено около 180 миллиардов евро замороженных российских активов, в 2022 году прибыль от таких активов составила 822 миллиона евро, а в первой половине 2023 года – 1.74 миллиарда евро. Украина ждет предложение Еврокомиссии по этому вопросу.

Канада первой внедрила законодательство о конфискации активов рф, продолжаются процедуры конфискации самолета АН-154 Волга-Днепр и активов Абрамовича. На рассмотрении Сената США находится текст законопроекта о конфискации суверенных активов россии "Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Russian Act (REPO for Russian Act)", который поддерживает концепцию создания международного компенсационного механизма возмещения ущерба, нанесенного вооруженной агрессией. В США на сегодняшний день ожидается решение Блинкена на передачу конфискованных Минюстом у Константина Малофеева 5,4 млн дол. Украине.

В целом США с начала большой войны арестовали активы российских олигархов в других странах более чем на 1 млрд долларов, передает CBS News. А заместитель генерального прокурора США Лиза Монако сказала, что стремится получить от Конгресса полномочия, позволяющие использовать полученные средства в пользу украинского народа.

Активы рф, находящиеся под юрисдикцией союзников

Будкин объясняет, что этот сценарий действительно открывает путь к получению Украиной больших денег. Вариант предусматривает получение финансирования Украиной от союзников от активов россии, находящихся под юрисдикцией или на территории их стран. Деньги будут де-факто деньгами россии, но де-юре таковыми не будут. Однако над механизмом нужно поработать.

Ранее "Телеграф" писал, что после победы в войне с россией Украина может потребовать от агрессора репараций, размер которых составит не менее 1 трлн долларов, которые наша экономика потеряла в результате российского вторжения.