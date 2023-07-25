Мародерили и ели краснокнижных животных: в зоне отчуждения считают ущерб от оккупантов

По предварительным оценкам, сумма превышает полтора миллиарда гривен

Российская оккупация Чернобыльской атомной станции продолжалась с 24 февраля по 1 апреля, однако последствия этих действий устраняются до сих пор.

Об этом "Телеграфу" рассказал глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.

"Все функции безопасности восстановлены. ЧАЭС, предприятия зоны отчуждения, хранилища радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива функционируют безопасно, однако последствия после оккупации просто катастрофические. Было уничтожено, повреждено, ограблено почти все офисное оборудование, в частности, около тысячи компьютеров, бытовая техника, более единения, все оборудование мобильных операторов", — сообщил Евгений Крамаренко.

Он отметил, что россияне мародерили в течение 35 дней, поэтому угоняли не только личные вещи работников.

"Вынесли даже матрасы из общежитий и столовое оборудование из столовых", — отметил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Также в западной части на границе с Житомирской областью, где шли ожесточенные бои, была разрушена лесная пожарная станция вместе со всей техникой. Сейчас подсчитать полную сумму причиненного ущерба пока невозможно.

"Мы провели инвентаризацию, и, по предварительным бухгалтерским учетам, нанесенный зоне отчуждения ущерб достигает около 1,5 млрд грн. Это та сумма, по которой учитывают утраченные или поврежденные автотранспорт, оборудование и другие материальные ценности. Немало оснащения, хотя и было устаревшим, но находилось в рабочем состоянии. сложить не можем, потому что некоторые единицы оборудования уже не производят и им необходимо искать альтернативу. Поэтому мы не можем указать окончательную сумму, пока не начнем восстановление", — сообщил Евгений Крамаренко.

Также от действий окупантов пострадал и уникальный животный мир Чернобыльской зоны. Однако настоящие потери от пребывания окупантов в заповеднике также невозможно оценить, потому что трудно добраться до определенных территорий.

"Повсюду, где проходили российские солдаты, оставили после себя разруху и смерть. Не стали исключением и краснокнижные животные заповедника, на которых они устраивали охоту. После деоккупации было найдено немало останков животных. До конца года планируем провести научную экспедицию, чтобы определить ущерб, причиненный полностью по причине экосистем. уни во время оккупации, поскольку есть территории, на которые мы не можем добраться из-за разрушенных мостовых переправ. Это, прежде всего, пограничные зоны и правый берег Днепра", — рассказал председатель Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Больше о последствиях пребывания кафиров в Чернобыльской зоне и дальнейших планах на восстановление заповедника, читайте в интервью на сайте "Телеграф": "Оставили после себя разруху и смерть": о действиях российских оккупантов в Чернобыльской зоне" .

Как сообщал "Телеграф", кафиры прибыли в ЧАЭС через Рыжий лес без средств индивидуальной защиты, а потому позже начали появляться сообщения, что многих из них доставили в Гомель в центр радиационной медицины.