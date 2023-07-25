Мародерили та їли червонокнижних тварин: у зоні відчуження рахують збитки від окупантів

За попередніми оцінками, сума перевищує півтори мільярди гривень

Російська окупація Чорнобильської атомної станції тривала з 24 лютого по 1 квітня, однак наслідки цих дій усувають до цього часу.

Про це "Телеграфу" розповів голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко.

"Усі безпекові функції відновлені. ЧАЕС, підприємства зони відчуження, сховища радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива функціонують безпечно, однак наслідки після окупації просто катастрофічні. Було знищено, пошкоджено, пограбовано майже все офісне обладнання, зокрема, близько тисячі комп'ютерів, побутова техніка, понад 300 одиниць автомобілів, зруйновано мости, обʼєкти інфраструктури, інтернет-зʼєднання, все обладнання мобільних операторів", — повідомив Євген Крамаренко.

Він зазначив, що росіяни мародерили впродовж 35 днів, тому викрадали не тільки особисті речі працівників.

"Винесли навіть матраци з гуртожитків і столове обладнання з їдалень", — зазначив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Також в західній частині на кордоні з Житомирською областю, де точилися запеклі бої, була зруйнована лісова пожежна станція разом з усією технікою. Зараз підрахувати повну суму завданої шкоди поки неможливо.

"Ми провели інвентаризацію, і, за попередніми бухгалтерськими обліками, завдана зоні відчуження шкода сягає близько 1,5 млрд грн. Це та сума, за якою обліковують втрачені чи пошкоджені автотранспорт, обладнання й інші матеріальні цінності. Чимало оснащення, хоч і було застарілим, перебувало в робочому стані, але мало нульову балансову вартість. Однак точний кошторис ми скласти не можемо, тому що деякі одиниці обладнання вже не виробляють і їм необхідно шукати альтернативу. Тому ми не можемо вказати остаточну суму, доки не почнемо відновлення", — повідомив Євген Крамаренко.

Також від дій окупантів постраждав і унікальний тваринний світ Чорнобильської зони. Однак, справжні втрати від перебування окупантів у заповіднику також неможливо оцінити, бо важко дістатися до певних територій.

"Всюди, де проходили російські солдати, залишили після себе розруху й смерть. Не стали винятком і червонокнижні тварини заповідника, на яких вони влаштовували полювання. Після деокупації було знайдено чимало рештків тварин. До кінця року плануємо провести наукову експедицію, щоб визначити збитки, завдані екосистемі заповідника. Ми не можемо повністю оцінити шкоду, завдану флорі і фауні під час окупації, оскільки є території, на які ми не можемо дістатися через зруйновані мостові переправи. Це, насамперед, прикордонні зони та правий берег Дніпра", — розповів голова Держагентства з управління зоною відчуження.

Більше про наслідки перебування окупантів у Чорнобильській зоні та подальші плани на відновлення заповідника, читайте в інтерв'ю на сайті "Телеграф": "Залишили після себе розруху й смерть": про дії російських окупантів в Чорнобильській зоні".

Як повідомляв "Телеграф", окупанти прибули до ЧАЕС через Рудий ліс без засобів індивідуального захисту, а тому пізніше почали з’являтися повідомлення, що багатьох із них доставили до Гомеля до центру радіаційної медицини.