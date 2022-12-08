В Atlantic Council презентовали правовой механизм обеспечения выплаты Россией компенсаций и репараций Украине

По мнению аналитика Алана Райли, нет необходимости получать согласие РФ

Старший научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Алан Райли во время пресс-конференции в информационном агентстве Guildhall в Киеве — "Как Украина гарантирует компенсацию Россией всего ущерба, причиненного во время войны" — презентовал правовой механизм обеспечения выплаты Россией таких компенсаций и репараций.

"Вслед за резолюцией ООН сегодня стоит вопрос правового механизма идентификации, замораживания, ареста и передачи Украине российских активов для обеспечения выплаты всех необходимых компенсаций и репараций. Правовым прецедентом такого процесса, учитывая крайне тяжелый характер российской агрессии, является Парижское соглашение о репарациях 1949 года, предусматривающего арест и использование всех государственных и частных активов Рейха", — заявил он.

Аналитик отметил, что согласно нормам международного публичного права, для задействования данного правого механизма нет необходимости получения согласия РФ на такие выплаты, как и нет необходимости полного военного поражения и оккупации российской территории.

"Таким образом на основании международного права и опираясь на резолюцию ГА ООН, Украина предложит всем поддерживающим ее государствам заключить следующий документ — Международное соглашение о репарациях (IAR). Положения соглашения предусматривают согласие государства-подписантов, опираясь на упомянутые правовые положения, выявить, заморозить и конфисковать российские активы, которые затем будут переданы в компенсационный фонд. На основании соглашения IAR будет создан как сам компенсационный фонд, так и компенсационная комиссия для рассмотрения претензий", — рассказал эксперт.

Алан Райли подчеркнул, что компенсационная комиссия будет функционировать исключительно на основании того, что она является судом по оценке претензий заявителей, т. е. ответственность Москвы уже установлена и единственными вопросами, на которые еще предстоит ответить компенсационной комиссии, являются доказательства ущерба и размер претензии.

Активы, подлежащие аресту, будут включать в себя все государственные активы, такие как активы Центрального банка России, находящиеся на Западе, и активы государственных предприятий, таких как "Газпром" и "Роснефть", также находящиеся на Западе. Также использованию подлежат и частные активы, которые пройдут процедуру, в результате которой будет установлена связь таких активов с государством РФ. Еще одним источником поступлений в компенсационный фонд, по словам Райли, будут сборы за экспорт российской нефти и газа.

Напомним, 14 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию относительно обеспечения средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией рф против Украины.