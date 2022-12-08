В Atlantic Council презентували правовий механізм забезпечення виплати Росією компенсацій та репарацій Україні

На думку аналітика Алана Райлі, нема потреби отримувати згоду РФ

Старший науковий співробітник американського аналітичного центру Atlantic Council Алан Райлі під час пресконференції в інформаційному агентстві Guildhall у Києві – "Як Україна гарантує компенсацію Росією всієї шкоди, завданої під час війни" — презентував правовий механізм забезпечення виплати Росією таких компенсацій та репарацій.

"Слідом за резолюцією ООН сьогодні стоїть питання правового механізму ідентифікації, заморожування, арешту та передачі Україні російських активів для забезпечення виплати всіх необхідних компенсацій та репарацій. Правовим прецедентом такого процесу, враховуючи вкрай тяжкий характер російської агресії, є Паризька угода про репарації 1949 року, яка передбачає арешт та використання всіх державних та приватних активів Рейху", — заявив він.

Аналітик зазначив, що згідно з нормами міжнародного публічного права, для залучення даного правого механізму немає необхідності отримання згоди РФ на такі виплати, як і немає необхідності повної військової поразки та окупації російської території.

"Таким чином на підставі міжнародного права і спираючись на резолюцію ГА ООН, Україна запропонує всім державам, що її підтримують, укласти наступний документ — Міжнародну угоду про репарації (IAR). Положення угоди передбачають згоду держав-підписантів, спираючись на згадані правові положення, виявити, заморозити та конфіскувати російські активи, які потім будуть передані до компенсаційного фонду. На підставі угоди IAR буде створено як сам компенсаційний фонд, так і компенсаційну комісію для розгляду претензій", — розповів експерт.

Алан Райлі наголосив, що компенсаційна комісія функціонуватиме виключно на підставі того, що вона є судом щодо оцінки претензій заявників, тобто відповідальність Москви вже встановлено і єдиними питаннями, на які ще належить відповісти компенсаційній комісії, є доказ шкоди та розмір претензії.

Активи, які підлягають арешту, включатимуть всі державні активи, такі як активи Центрального банку Росії, що знаходяться на Заході, і активи державних підприємств, таких як "Газпром" і "Роснефть", які також перебувають на Заході. Також використанню підлягають і приватні активи, що пройдуть процедуру, внаслідок якої буде встановлений зв'язок таких активів з державою РФ. Ще одним джерелом надходжень до компенсаційного фонду, за словами Райлі, будуть збори за експорт російської нафти та газу.

Нагадаємо, 14 листопада Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв'язку з агресією Росії проти України.