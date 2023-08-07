Не репарации: как россию можно заставить платить за ущерб, нанесенный Украине

Ждать окончания войны нецелесообразно

В Европе принудительно взимают с рф деньги для репараций Украине, но сама страна-агрессор пока не спешит даже говорить о них.

Заместитель министра юстиции Ирина Мудрая в интервью "Телеграфу" рассказала о том, каким образом россию можно заставить платить за ущерб, нанесенный Украине.

Прежде всего она отметила, что полномасштабная война в Украине продолжается, и сейчас нет ни проигравшей стороны, ни победителя, ни желания агрессора даже предположить, что он обязан оплатить репарации. Но разрушения продолжаются каждый день, и ждать окончания войны нецелесообразно, потому что есть объекты, которые нам уже нужно восстанавливать, есть пострадавшие от насилия, которым уже нужно оказывать материальную помощь, чтобы люди могли бороться с последствиями.

"Поэтому мы говорим не о классических репарациях, а о компенсациях. Обычно репарации платят в пользу государства, они не получаются отдельными физическими лицами. Так было и после Первой мировой войны и после Второй…В нашем случае россия, по крайней мере, при этом политическом руководстве, никогда не смирится с тем, что нужно что-то платить Украине. Возможно, это будут следующие поколения, но об этом мы сейчас не говорим", — объяснила Мудрая.

В связи с этим, когда началась полномасштабная война в Украине начали думать о том, какой же юридический инструмент дать человеку или государству, чтобы компенсировать убытки. По словам замминистра, искали среди действующих механизмов: Европейский суд по правам человека, Международный суд ООН, международные арбитражи, национальные суды. Однако оказалось, что ни один из них не обеспечивает эффективной и быстрой выплаты компенсаций за ущерб, нанесенный в военное время.

"Никто не сталкивался с таким. Мы подали иск в ЕСПЧ, у нас есть дело "Украина против россии" относительно полномасштабного вторжения, которое на сегодняшний день объединено с делом "Украина и Нидерланды против россии", мы там будем заявлять о репарациях, но нюанс с ЕСПЧ в том, что их решения не имеют инструментов исполнения. Заставить россию выполнить решение ЕСПЧ, при том что рф исключили из Совета Европы и она вышла из Конвенции о правах человека нереалистично. Других инструментов тоже нет. Международный суд ООН имеет иную специфику, рассматривает дела исключительно за нарушение определенных конвенций.

Есть еще инструмент для частных инвесторов: двустороннее соглашение между Украиной и россией о защите инвестиций. Это то, чем воспользовались частные инвесторы, когда был аннексирован Крым и когда были утрачены активы государственных и частных предприятий в Крыму. Мы знаем, что уже окончательные решения против российской федерации о взыскании убытков за потерю активов в Крыму в пользу Сбербанка 1,3 млрд грн, однако здесь тоже есть нюанс. Чтобы обратиться в международный арбитраж, нужно доказать, что на территории, где потерян актив, был осуществлен эффективный контроль российской федерацией. Что рф имела там свои органы, свою власть, свое законодательство и таким образом они осуществляли этот контроль", — говорит Ирина Мудрая.

Более подробно о репарациях, компенсациях и конфискациях активов российских олигархов в Украине и мире вы можете прочитать в полной версии интервью Ирины Мудрой "Телеграфу" под названием "Россияне не хотят слышать о репарациях, но активы рф будут взысканы": интервью с заместителем министра юстиции Ириной Мудрой".

Напомним, ранее мы писали о том, что известный российский олигарх и владелец пропагандистского телеканала "Царьград ТВ" Константин Малофеев "поможет" отстраивать Украину после завершения полномасштабной войны.

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