Платить заставят всех: военный эксперт о том, избежит ли рф выплаты репараций в случае распада

Ни один из "осколков" рф не сможет общаться с внешним миром без выплаты репараций

В случае распада россии на несколько частей ни у одного "осколка" бывшей путинской империи не будет механизма ухода от выплаты репараций Украине.

Таким мнение в чате издания "Главред" поделился полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан.

"Репарации будут возложены на территории, которые составляли российскую федерацию. Причем репарационные моменты будут связаны с конфискацией имущества бывшей рф на всей территории мира. Действия украинской власти в этом направления не позволят республикам, на которые будет разваливаться россия, выходить в мир без решения вопроса репараций" – считает эксперт.

К примеру, выход Татарстана на любую мировую площадку будет связан с определенным количеством репарационного финансирования и украинцев, и нашего государства. В противном случае Татарстан навсегда останется Северной Кореей, только без оружия.

"С таким механизмом финансового давления вряд ли какая-то из республик, которая сейчас является частью рф, уйдет от ответственности. Просто не будет механизма ухода", − считает Роман Свитан.

Напомним, петицию на платформе Avaaz о создании специального трибунала, который будет расследовать российскую военную агрессию против Украины и привлечению к ответственности русского диктатора Владимира Путина и его приспешников подписали уже более 1,8 миллиона человек.

Также напомним, что ранее Роман Свитан рассказал, какие территории Украина может вернуть еще до Нового года.