Платити змусять усіх: військовий експерт про те, чи уникне росія виплати репарацій у разі розпаду

Жоден з "уламків" Росії не зможе спілкуватися із зовнішнім світом без виплати репарацій

У разі розпаду Росії на кілька частин у жодного "уламка" колишньої путінської імперії не буде механізму уникнення виплати репарацій Україні.

Такою думку у чаті видання "Главред" поділився полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан.

"Репарації будуть покладені на території, які складали російську федерацію. Причому репараційні моменти будуть пов’язані з конфіскацією майна колишньої росії на всій території світу. Дії української влади в цьому напрямі не дозволять республікам, на які розвалюватиметься росія, виходити у світ без вирішення питання репарацій" — вважає експерт.

Наприклад, вихід Татарстану на будь-який світовий майданчик буде пов’язаний із певною кількістю репараційного фінансування і українців, і нашої держави. А якщо ні, то Татарстан назавжди залишиться Північною Кореєю, тільки без зброї.

"З таким механізмом фінансового тиску навряд чи якась із республік, яка зараз є частиною Росії, уникне відповідальності. Просто не буде механізму відходу ", — вважає Роман Світан.

Нагадаємо, петицію на платформі Avaaz про створення спеціального трибуналу, який розслідуватиме російську військову агресію проти України та притягнення до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна та його поплічників підписали вже понад 1,8 мільйона людей.

Також нагадаємо, що раніше Роман Світан розповів, які території Україна може повернути ще до Нового року.