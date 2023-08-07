Должен быть международный Реестр убытков: как рф заставят выплачивать компенсации

В Украине должен работать компенсационный механизм

Украинские власти работают над созданием полноценной системы взыскания компенсаций от российской федерации, которая заработала бы после завершения войны. Правда, рф пока не спешит признавать, что вообще должна что-то выплачивать, поэтому в Министерстве юстиции уже начали создавать гибридные способы возмещения для украинцев. Не последнюю роль в этом играют и иностранные партнеры.

Детальнее об этом в интервью "Телеграфу" объяснила заместитель главы Минюста Ирина Мудрая. По ее словам, первоначально Украина разработала специальный индивидуальный инструмент, который послужит компенсационным механизмом.

Речь идет об административном органе, который должен рассматривать заявления пострадавших, в конце концов присуждая сумму компенсации. Создание такой организации было одобрено ООН специальной резолюцией Генассамблеи еще в ноябре 2022 года. Одним из ключевых утверждений этого документа является создание международного Реестра убытков.

"После наполнения он должен перейти в управление компенсационной комиссии, которая будет выносить решение о присуждении денег. Реестр создавали на основе частичного расширенного соглашения Совета Европы, к которому присоединились и страны-члены СЕ и страны-наблюдатели: Канада, Мексика, США и Япония тоже подписали это соглашение. У нас есть 42 страны и Евросоюз, которые его подписали. Они обязались разрабатывать компенсационную комиссию", — объясняет Ирина Мудрая.

Она также добавляет, что в настоящее время в Киеве работают над международным соглашением, которое и создаст комиссию. В будущем это поможет найти необходимые рычаги, которые достаточно надавят на россию, чтобы и в конце концов выплатила все необходимые компенсации. Кстати, обсуждаемое международное соглашение может быть заключено уже в течение 2023 года.

"Также нам нужно ограничить суверенный иммунитет, которым пользуются суверенные активы. Политики говорят, что есть политическая воля, но юридически они еще не нашли, как это сделать. Все ждут чего-то, чтобы внести изменения в национальное законодательство и разрешить взимать активы рф. Это соглашение тоже позволит это сделать. Ратификация потребует времени. И только после этого мы можем говорить о компенсациях украинцам", — подчеркнула чиновница.

Полное интервью с Ириной Мудрой читайте по ссылке: "Россияне не хотят слышать о репарациях, но активы РФ будут взысканы": интервью с заместителем министра юстиции Ириной Мудрой".