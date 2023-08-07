Уничтожение Спасо-Преображенского собора очень сильно аукнется российскому диктатору

Известный украинский астролог Влад Росс рассказал о последствиях для президента россии владимира путина, который своими преступными указами уничтожил Спасо-Преображенский собор в Одессе.

В интервью unian он заявил, что после разрушения собора путин будет нести наказание в аду. По словам Росса, кровавый диктатор столкнулся с непоправимыми последствиями за осквернение священного места — он просто "сгорит в пепле".

Астролог отметил, что до суда в Гааге путин просто не доживет, ведь уничтожение собора приблизило дату его кончины. "Да, это однозначно. Его грохнут намного раньше. Господь Бог ему этого не простит. путин — это демон, дьявольское отродье", — заявил астроэксперт.

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