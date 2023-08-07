Знищення Спасо-Преображенського собору дуже сильно відгукнеться російському диктатору

Відомий український астролог Влад Росс розповів про наслідки для президента росії володимира путіна, який своїми злочинними указами знищив Спасо-Преображенський собор в Одесі.

В інтерв’ю unian він заявив, що після руйнування собору путін буде нести покарання в пеклі. За словами Росса, кривавий диктатор зіштовхнувся із непоправними наслідками за осквернення священного місця — він просто "згорить у попелі".

Астролог зазначив, що до суду в Гаазі путін просто не доживе, адже знищення собору наблизило дату його смерті. "Так, це однозначно. Його гримнуть набагато раніше. Господь Бог йому цього не пробачить. путін — це демон, диявольське поріддя", — заявив астроексперт.

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