Сказав, як є: Байден знову відверто висловився про путіна

Вкотре американський лідер різко висловився у бік "колеги"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відкрито назвав російського президента володимира путіна диктатором. Лідер сказав, що не буде на його боці.

Таку заяву американський президент зробив на заході щодо збору коштів для його передвиборчої кампанії у Нью-Йорку. Про це пише агентство Reuters.

"Я не буду на боці диктаторів типу путіна. Можливо, Трамп та його друзі з MAGA (Make America Great Again, "Зробимо Америку знову велике" – передвиборче гасло Дональда Трампа в кампанії 2016 року – Ред.) зможуть вклонитися, але я цього не зроблю", – сказав Байден.

Також він виступив перед Генеральною Асамблеєю ООН у вівторок, 19 вересня. Очікується, що Байден чинитиме тиск на лідерів, щоб вони продовжували підтримувати Україну у війні, розв’язаній країною-агресором.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Байден вже не вперше кидає у бік путіна подібні фрази. На початку повномасштабної війни він назвав президента росії "кривавим диктатором і чистим головорізом". А ще раніше він назвав російського "лідера" військовим злочинцем.