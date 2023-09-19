Сказал, как есть: Байден снова откровенно высказался о путине

В очередной раз американский лидер резко выразился в сторону "коллеги"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден открыто назвал российского президента владимира путина диктатором. Лидер сказал, что он не будет на его стороне.

Такое заявление американский президент сделал на мероприятии по сбору средств для его предвыборной кампании в Нью-Йорке. Об этом пишет агентство Reuters.

"Я не буду на стороне диктаторов типа путина. Возможно, Трамп и его друзья из MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова большой" – предвыборный лозунг Дональда Трампа в кампании 2016 года – Ред.) смогут поклониться, но я этого не сделаю", – сказал Байден.

Также он выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН во вторник, 19 сентября. Ожидается, что Байден будет оказывать давление на лидеров, чтобы они продолжали поддерживать Украину в войне, развязанной страной-агрессором.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Байден уже не впервые бросает в сторону путина подобные фразы. В начале полномасштабной войны он назвал президента рф "кровавым диктатором и чистым головорезом". А еще ранее он назвал российского "лидера" военным преступником.