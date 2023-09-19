Байден выступил перед Генассамблеей ООН: главные заявления (видео)

США намерены и дальше поддерживать Украину в войне против россии и призывают союзников делать то же самое

Президент США Джо Байден выступил в Генассамблее ОНН во вторник, 19 сентября. Ожидается, что в своей речи он призовет организацию решительнее противостоять вторжению россии в Украину.

Ранее речь президента США опубликовали на сайте Белого Дома, передает CNN.

Президент США осудил выход россии из соглашений по контролю над вооружениями. По его словам, сотрудничество и партнерство являются ключом к решению глобальных проблем и основой лидерства в этих вопросах.

"После более чем 50 лет прогресса в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия россия разрушает давние соглашения по контролю над вооружениями, в том числе объявляет о приостановке действия нового договора СНВ. Я считаю это безответственным, и это делает весь мир менее безопасным", — заявил Джо Байден.

Президент также добавил, что в 2023 году США уничтожили последние запасы химических боеприпасов. Цель — возглавить усилия по сохранению мира свободным от химического оружия.

Что касается войны в Украине, то президент США заявил, что никто в мире не будет чувствовать себя в безопасности, если позволить разделить Украину. Поэтому сегодняшняя поддержка Украины это не только инвестиция в будущее нашей страны, но и в будущее других стран.

"Мы решительно поддерживаем Украину в ее усилиях по достижению дипломатического решения, которое обеспечит справедливый и прочный мир. Только россия несет ответственность за эту войну. россия считает, что мир устанет и позволит захватить Украину без всяких последствий. Но давайте зададимся вопросом, если мы откажемся от принципов ООН, чтобы угодить агрессору, то может ли каждый член этой Ассамблеи иметь уверенность, что его защитят. Если Украина проиграет, то будет ли обеспечена независимость каждого из вас. Ответ — нет", — добавил Байден.

Президент США добавил, что противостояние российской агрессии сегодня поможет умерить потенциальных агрессоров в будущем. Именно поэтому США с союзниками по всему миру продолжат поддерживать "храбрый народ Украины", защищающий суверенитет страны и свою свободу.

Также Джо Байден затронул другие важные вопросы, в частности, призвал ООН "выйти из тупика" и расширить состав членов Совета безопасности.

"Нам нужно больше голосов, больше перспектив за столом… ООН должна продолжать сохранять мир, предотвращать конфликты и облегчать человеческие страдания", – заявил он.

Кроме этого он отметил, что США стремятся держать под контролем конкуренцию с Китаем, чтобы ситуация не переросла в конфликт.

"Мы за снижение рисков, а не за отделение от Китая. Мы дадим отпор агрессии и запугиванию и защитим правила. Но мы также готовы работать с Китаем в вопросах, прогресс в которых зависит от наших совместных усилий", – заявил он.

Вдобавок к этому американский лидер прокомментировал перевороты власти в Африке. По словам Байдена, США не намерены отступать от ценностей, которые делают страну сильнее и намерены защищать демократию, ведь это "лучший инструмент для решения проблем во всем мире".

Ранее Телеграф рассказывал, что Владимир Зеленский также выступит на Генассамблее ООН. Основной темой выступления украинского президента станет территориальная целостность Украины и предложения для ООН, как остановить останавливать агрессию и предотвращать ее.