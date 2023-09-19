Не лише зброя та гроші: генерал Маломуж назвав пріоритети візиту Зеленського до США

Україні важливо отримати гарантії стабільної підтримки, каже екскерівник СЗР

Президент України Володимир Зеленський прибув до США. Там він візьме участь у засіданнях Генасамблеї та Ради Безпеки ООН, зустрінеться з американськими президентом, конгресменами, військовими та бізнесменами.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України (з 2005-го по 2010 рік) Микола Маломуж поділився з "Телеграфом" очікуваннями від поїздки у ракурсі російсько-української війни. Наголос, на його думку, буде на військово-політичному та фінансово-економічному аспектах.

Зміцнення у війні та підготовка до зими

"Думаю, на зустрічах української делегації з американськими елітами буде нарешті ухвалено рішення щодо надання нам далекобійних ракет ATACMS. Плюс – більш чітко сформована американська роль у постачанні Україні винищувачів F-16. Адже самі США поки не заявили про таку готовність, на відміну від низки європейських країн. Є надія, що цього тижня – заявлять", – вважає Микола Маломуж.

Він наголошує, що літаки мають бути не просто поставлені, а й забезпечені необхідними боєприпасами, системами спостереження, комунікації.

"Важливо обговорити всі технічні аспекти. Адже у нас немає ні необхідних запчастин, ні потрібної кількості обслуговуючого персоналу, ні власне баз для ремонту та обслуговування. Тож літакову тему обговорюватимуть щільно – військові, які беруть участь у цьому візиті", – упевнений генерал.

Йтиметься, на його думку, також про довготривалу військову допомогу. Про нові надходження реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS з відповідним набором ракет.

"На зустрічі з сенаторами, де вже підуть політичні моменти, президенту важливо показати стратегічне позиціювання щодо загроз з боку рф, можливих сценаріїв продовження війни. Аргументувати, чому нас потрібно підтримувати фінансово та озброєннями. Думаю, в підсумку ми побачимо консолідовану проукраїнську позицію і демократів, і республіканців", – прогнозує експерт.

Піком, акцентує він, стане чергова зустріч Зеленського з Байденом.

"Представники Білого дому вже дали зрозуміти, що йтиметься про ситуацію на фронті, про перспективи контрнаступальних і стратегічних наступальних операцій. Упевнений, обговорюватиметься конкретика. Але – у закритому форматі. Дуже секретному, з обмеженою кількістю учасників. Що саме необхідно найближчими тижнями-місяцями, щоб різко посилився наступальний потенціал ЗСУ у ракурсі звільнення півдня та сходу України. А можливо, і Криму", – зазначає ексголова СЗР.

Мова, вважає він, піде і про підготовку до зими, враховуючи, що, як і минулого опалювального сезону, прогнозуються системні удари росіян по українській енергосистемі.

Нам потрібно, впевнений генерал, більше систем ППО та ПРО, радіолокаційних систем для боротьби з дронами та ракетами. Розмістити їх не лише біля Києва, а й біля всіх великих міст та об’єктів енергетики. Можуть, припускає Микола Маломуж, обговорюватися зведення укриттів, будівництво нових, максимально захищених об’єктів, що генерують.

Чого очікувати від зустрічей на полях ООН

Немає сумнівів, продовжує генерал, що під час засідання Генасамблеї ООН засуджуватиметься російська агресія, висловлюватиметься підтримка України. Швидше за все, ухвалять відповідну резолюцію.

"Але куди важливіша тема необхідності реформування Ради Безпеки ООН, де росії точно не місце. Потрібне і переформатування Ради Безпеки, і переосмислення ролі самої ГА ООН. Ця спільнота країн створювалася, щоб виключити можливість нових воєн або для швидкого припинення їх. У Статуті ООН прописана повага до територіальної цілісності та суверенітету. Але зі своєї функції дана організація явно не справляється. І важливо запропонувати нові механізми, які зроблять її ефективною, а не фіктивною", – наголосив Микола Маломуж.

Він вважає, що Зеленський знову озвучить свої мирні ініціативи. У ГА ООН вони, швидше за все, матимуть переважну підтримку, прогнозує генерал. На Раді Безпеки ООН традиційно "проти" виступить росія. Китай може зайняти нейтральну позицію, нагадуючи про свій мирний план, де все дуже туманно і неконкретно.

"Деякі країни намагаються отримати від цієї війни якісь дивіденди. Як та ж Туреччина. Начебто країна — член НАТО, але явно підіграє в якихось моментах росії. Торгує з нею, допомагає обходити санкції, грає у миротворчість, яка явно вигідніша москві, аніж Києву. І нам важливо вкотре наголосити на необхідності обмеження агресора у всіх сферах. Політичних, військових, дипломатичних, економічних, фінансових, торгових, енергетичних", — пояснює співрозмовник "Телеграфу".

Нам точно мало резолюцій та заяв, наголошує він. Потрібні конкретні події.

"Особливого стратегічного прориву після візиту Зеленського до США очікувати не варто, – вважає Микола Маломуж. – Але нам важливо отримати гарантії стабільної підтримки України, новітні озброєння та літаки. Довгострокові програми з боєприпасів. Виключити втому, на яку розраховує росія, у ракурсі забезпечення України з боку союзників озброєнням, боєприпасами та фінансами".

Діловий підхід

На думку екскерівника Служби зовнішньої розвідки, великі профіти Україна може отримати від зустрічі її керівництва з представниками ділових кіл США і не лише. Це, наголошує він, дає нам перспективу відсічі агресії зараз – і відродження після війни.

"Це важливо для сьогодення та майбутнього. У тому числі для формування після настання миру нової української економіки – високотехнологічної, на засадах міжнародної кооперації. Є потенціал формування кількох величезних відновлювальних пакетів а-ля плани Маршалла", – запевняє Микола Маломуж, який сам залучений до підготовки цих процесів.

Суть у тому, пояснює він, що створюються фонди, які поєднують фінансові ресурси США, Великобританії, ЄС, арабських держав. Це великі пакети, понад $1,4 трлн. А одним із ініціаторів процесу виступив Нейл Буш – американський підприємець та інвестор, син 41-го президента США Джорджа Буша-старшого.

"Важливо порозумітися з такими людьми. І щоб корупційна складова, на жаль, ще сильна в Україні, не розбила очікування та можливості наших партнерів, – підкреслює експерт. – Добре, що надання нам фінансової допомоги почали брати під контроль. Так, спецпредставником США з питань економічного відновлення України стала колишня міністр торгівлі Пенні Пріцкер.

Але у фонді, про який я говорю, генеруватимуться воістину величезні кошти, причому не лише американські. Створять окремий контрольний орган, через структури якого будуть надходити гроші. І щодо затвердження конкретних стратегічних ініціатив (спільно з українським урядом), і щодо супроводу конкретних проєктів".

Охоплювати, за словами Миколи Маломужа, планується будь-які сфери: військову, технологічну, будівельну тощо. Акценти зроблено на прозорість, контроль та звіт. Планується залучення не лише професійних наглядових рад, а й контролюючих органів, куди входять спецслужби, фінансова розвідка тощо. Щоб жоден долар не пішов у кишеню корупціонерів.

"Я є безпосереднім учасником цього процесу. Знаю ситуацію зсередини. І впевнений, що президент обов’язково має розуміти важливість подібних ініціатив, – наголошує експерт. – Нам важливо повернути своїх людей з-за кордону. Дати українцям на батьківщині гідну роботу. "Розпила" не вийде. Відомі всі корупційні схеми. По руках битимуть – і боляче".