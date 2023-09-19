Не только оружие и деньги: генерал Маломуж назвал приоритеты визита Зеленского в США

Украине важно получить гарантии стабильной поддержки, говорит экс-глава СВР

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Там он примет участие в заседаниях Генассамблеи и Совбеза ООН, встретится с американскими президентом, конгрессменами, военными и бизнесменами.

Генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Украины (с 2005-го по 2010 год) Николай Маломуж поделился с "Телеграфом" ожиданиями от поездки в ракурсе российско-украинской войны. Упор, по его мнению, будет на военно-политический и финансово-экономический аспекты.

Укрепление в войне и подготовка к зиме

"Думаю, на встречах украинской делегации с американскими элитами будет наконец-то принято решение по предоставлению нам дальнобойных ракет ATACMS. Плюс – более четко сформирована американская роль по поставкам Украине истребителей F-16. Ведь сами США пока не заявили о такой готовности, в отличие от ряда европейских стран. Есть надежда, что на этой неделе – заявят", – считает Николай Маломуж.

Он акцентирует, что самолеты должны быть не просто поставлены, но и снабжены необходимыми боеприпасами, системами наблюдения, коммуникации.

"Важно обсудить все технические аспекты. Ведь у нас нет ни необходимых запчастей, ни нужного количества обслуживающего персонала, ни собственно баз для ремонта и обслуживания. Так что самолетную тему будут обсуждать плотно – военные, участвующие в данном визите", – уверен генерал.

Речь, по его мнению, также пойдет о долговременной военной помощи. О новом поступлении реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с соответствующим набором ракет.

"На встрече с сенаторами, где уже пойдут политические моменты, президенту важно представить стратегические позиционирование в отношении угроз со стороны рф, возможных сценариев продолжения войны. Аргументировать, почему нас нужно поддерживать финансово и вооружениями. Думаю, в итоге мы увидим консолидированную проукраинскую позицию и демократов, и республиканцев", – прогнозирует эксперт.

Пиком же, акцентирует он, станет очередная встреча Зеленского с Байденом.

"Представители Белого дома уже дали понять, что речь пойдет о ситуации на фронте, о перспективах контрнаступательных и стратегических наступательных операций. Уверен, будет обсуждаться конкретика. Но – в закрытом формате. Очень секретном, с ограниченным числом участников. Что именно необходимо в ближайшие недели-месяцы, чтобы резко усилился наступательный потенциал ВСУ в ракурсе освобождения юга и востока Украины. А возможно, и Крыма", – отмечает экс-глава СВР.

Речь, считает он, пойдет и о подготовке к зиме, учитывая, что, как и в прошлом отопительном сезоне, прогнозируются системные удары россиян по украинской энергосистеме.

Нам нужно, уверен генерал, больше систем ПВО и ПРО, радиолокационных систем для борьбы с дронами и ракетами. Разместить их не только возле Киева, но и возле всех крупных городов и объектов энергетики. Могут, предполагает Николай Маломуж, обсуждаться возведение укрытий, строительство новых генерирующих объектов, максимально защищенных.

Чего ожидать от встреч на полях ООН

Нет сомнений, продолжает генерал, что во время заседания Генассамблеи ООН будет осуждаться российская агрессия, высказываться поддержка Украине. Скорее всего, примут соответствующую резолюцию.

"Но куда важнее активизировавшаяся тема необходимости реформирования Совбеза ООН, где россии точно не место. Нужно и переформатирование Совета безопасности, и переосмысление роли самой ГА ООН. Это сообщество стран создавалось, чтобы исключить возможность новых войн или для быстрого прекращения их. В Уставе ООН прописано уважение территориальной целостности и суверенитета. Но со своей функций данная организация явно не справляется. И важно предложить новые механизмы, которые сделают ее эффективной, а не фиктивной", – акцентирует Николай Маломуж.

Он считает, что Зеленский вновь озвучит свои мирные инициативы. В ГА ООН они, скорее всего, получат подавляющую поддержку, прогнозирует генерал. На Совбезе ООН традиционно "против" выступит россия. Китай может занять нейтральную позицию, напоминая о своем мирном плане, где всё весьма туманно и неконкретно.

"Некоторые страны пытаются получить от этой войны какие-то дивиденды. Как та же Турция. Вроде бы страна-член НАТО, но явно подыгрывает в каких-то моментах россии. Торгует с ней, помогает обходить санкции, играет в миротворчество, явно более выгодное москве, чем Киеву. И нам важно в очередной раз подчеркнуть необходимость ограничения агрессора во всех сферах. Политических, военных, дипломатических, экономических, финансовых, торговых, энергетических", – поясняет собеседник "Телеграфа".

Нам точно мало резолюций и заявлений, подчеркивает он. Нужны конкретные действия.

"Особого стратегического прорыва после визита Зеленского в США ожидать не стоит, – считает Николай Маломуж. – Но нам важно получить гарантии стабильной поддержки Украины, новейшие вооружения и самолеты. Долгосрочные программы по боеприпасам. Исключить усталость, на которую рассчитывает россия, в ракурсе обеспечения Украины со стороны союзников вооружением, боеприпасами и финансами".

Деловой подход

По мнению экс-главы Службы внешней разведки, большие профиты Украина может получить от встречи ее руководства с представителями деловых кругов США и не только. Это, подчеркивает он, дает нам перспективу отпора агрессии сейчас – и возрождения после войны.

"Это важно для настоящего и будущего. В том числе для формирования после наступления мира новой украинской экономики – высокотехнологичной, на принципах международной кооперации. Есть потенциал формирования нескольких огромных восстановительных пакетов а-ля планы Маршалла", – уверяет Николай Маломуж, сам задействованный в подготовке этих процессов.

Суть в том, поясняет он, что создаются фонды, которые объединяют финансовые ресурсы США, Великобритании, ЕС, арабских государств. Это большие пакеты, более 1,4 трлн долларов. А одним из инициаторов процесса выступил Нейл Буш – американский предприниматель и инвестор, сын 41-го президента США Джорджа Буша-старшего.

"Важно найти с такими людьми общий язык. И чтобы коррупционная составляющая, увы, еще сильная в Украине, не разбила ожидания и возможности наших партнеров, – подчеркивает эксперт. – Хорошо, что предоставление нам финансовой помощи начали брать под контроль. Так, спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины стала бывшая министр торговли Пенни Прицкер.

Но в фонде, о котором я говорю, будут генерироваться поистине громадные средства, причем, не только американские. Создадут отдельный контрольный орган, через структуры которого будут идти деньги. И в плане утверждения конкретных стратегических инициатив (совместно с украинским правительством), и в плане сопровождения конкретных проектов".

Охватывать, по словам Николая Маломужа, планируется любые сферы: военную, технологическую, строительную и так далее. Акценты сделаны на прозрачность, контроль и отчет. Планируется привлечение не только профессиональные набсоветы, но и контролирующие органы, куда входят спецслужбы, финансовая разведка и так далее. Чтобы ни один доллар не ушел в карман коррупционеров.

"Я являюсь непосредственным участником данного процесса. Знаю ситуацию изнутри. И уверен, что президент обязательно должен понимать важность подобных инициатив, – подчеркивает эксперт. – Нам важно вернуть своих людей из-за рубежа. Дать украинцам на родине достойную работу. "Распила" не получится. Известны все коррупционные схемы. По рукам будут бить – и больно".