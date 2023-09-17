Центр російської "оборонки" під загрозою: чому ЗСУ потрібні ракети ATACMS

Ракети ATACMS можуть вразити російський ВПК у саме серце

Київ досяг прогресу в переговорах щодо отримання далекобійних ракет. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, йдеться про німецькі TAURUS та американські ATACMS.

На постачання тактичних ракет ATACMS в Україні чекають ще з літа 2022 року, після того як було вирішено передати ЗСУ реактивні системи залпового вогню М270 і М142. Але тоді ми отримали боєприпаси М31 GMLRS із дальністю польоту 64-70 км. Останні, втім, також завдали величезних втрат окупантам.

Тим не менш, завдяки ATACMS ЗСУ зможуть розширити географію ударів, адже її остання модифікація здатна бити на дальність до 300 км, чого з лишком вистачить, наприклад, для обстрілу військових цілей в окупованому Криму, але не тільки.

Під ударом ATACMS може опинитися більша частина Тульської області — "серця" військово-промислового комплексу окупанта, в якому розташовано 25 заводів зброї. Серед них — Конструкторське бюро приладобудування ім. А. Шипунова, НВО "Сплав", Тульський збройовий завод, Тульський машзавод, НВО "Стріла", на яких виробляють зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1", реактивні системи залпового вогню "Град", "Ураган", "Смерч", радіолокаційні системи "Зоопарк", "Фара", "Лелека".

ATACMS дістане до Тули

Плюсами ATACMS, крім дальності, є:

висока точність влучення в 10-20 метрів, що забезпечується інерційною системою наведення, при якій необхідні дані вносяться в пам’ять ракети, і та летить по заданому маршруту, звіряючи дані в пам’яті з навколишнім рельєфом. Це дозволяє убезпечити ракету від засобів радіоелектронної боротьби;

універсальність бойової частини, яка може бути фугасною для удару в будівлю та техніку або касетною для ураження особового складу;

відсутність у окупантів коштів у боротьбі з нею, оскільки найбільш масові ЗРК росії С-300 вироблені в 1970-х роках, і тому поступаються ракеті, створеній у 1991-му році.

Теоретично збити ATACMS міг би спробувати збити новий російський ЗРК С-400, але, як показали удари ЗСУ, вони не здатні захистити навіть самих себе. Ймовірно, через завищені в рази можливості системи, що заявляються.