Зеленський виступив перед Генасамблеєю ООН: ключові заяви президента

Український лідер виступив на полях ГА ООН

Президент України Володимир Зеленський виступив на полях Генеральної асамблеї ООН, де розповів про те, як росія намагається шантажувати світ за допомогою ядерної зброї, їжі та енергетики.

Виступ президента України транслювався на youtube-каналі Організації об’єднаних націй увечері вівторка, 19 вересня.

Насамперед він повідомив, що росія використовує різні методи для того, щоб тиснути на світ. Це включає загрози застосування ядерної зброї і не тільки.

Він нагадав, що кремль почав шантажувати світ проблемами з їжею, знищуючи українську зернову інфраструктуру в чорноморських портах ракетами для того, щоб не дозволити провізії потрапити на світові ринки.

Крім того, Зеленський зазначив, що росія також використовує енергетику як зброю. Він навів у приклад окупацію Запорізької АЕС, яка використовується російською владою для того, щоб шантажувати світ перспективою нової атомної катастрофи та перетворенням її на "брудну бомбу". Крім того, росія, за його словами, використовує нафту і газ, щоб послабити енергетичну незалежність світу.

Також глава держави зазначив, що глобальна система безпеки не може запропонувати жодних заходів у відповідь на подібні загрози.

Зеленський також згадав, що кремль також використовує терористичні методи викрадання дітей, щоб чинити тиск на їхні сім’ї та соціум в цілому. Він зазначив, що такі методи часто використовували різні групи бойовиків, але вперше це стало частиною державної політики цілої країни.

Український президент додав, що компетентні органи мають імена десятків тисяч викрадених росіянами дітей та сотень тисяч дорослих людей. За його словами, Україна працює над поверненням дітей, проте за цей час росіяни можуть промити їм мізки та прищепити ненависть до своєї країни та розірвати їхні зв’язки із сім’ями.

Зеленський також зазначив, що кожне десятиліття москва розпочинає нову війну і навів у приклад Молдову та Грузію, а також Сирію. При цьому він нагадав, що росія практично проковтнула Білорусь та загрожує Казахстану та країнам Балтії.

Глава держави також додав, що росія хоче захопити Україну для того, щоб використати її територію та людей проти решти світу.

Як повідомлялося раніше, на ГА ООН виступив президент США Джо Байден, який пояснив, чому важливо підтримувати Україну у протистоянні з росією та прокоментував відносини США з Китаєм.