Зеленский выступил перед Генассамблеей ООН: ключевые заявления президента

Украинский лидер выступил на полях ГА ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на полях Генеральной ассамблеи ООН, где рассказал о том как россия пытается шантажировать мир с помощью ядерного оружия, еды и энергетики.

Выступление президента Украины транслировалось на youtube-канале Организации объединенных наций вечером вторника, 19 сентября.

В первую очередь он сообщил, что россия использует разные методы для того, чтобы давить на мир. Это включает в себя угрозы применения ядерного оружия и не только.

Он напомнил, что кремль начал шантажировать мир проблемами с едой, уничтожая украинскую зерновую инфраструктуру в черноморских портах ракетами, для того, чтобы не позволить провизии попасть на мировые рынки.

Кроме того, Зеленский отметил, что россия также использует энергетику в качестве оружия. Он привел в пример оккупацию Запорожской АЭС, которая используется российскими властями для того, чтобы шантажировать мир перспективой новой атомной катастрофы и превращением ее в "грязную бомбу". Кроме того, россия по его словам использует нефть и газ, чтобы ослабить энергетическую независимость мира.

Также глава государства отметил, что глобальная система безопасности не может предложить никаких ответных мер на подобного рода угрозы.

Зеленский помимо этого упомянул, что кремль также использует террористические методы похищая детей, чтобы оказать давление на их семьи и социум в целом. Он отметил, что подобные методы часто использовали разные группы боевиков, но впервые это стало частью государственной политики целой страны.

Украинский президент добавил, что компетентные органы имеют имена десятков тысяч похищенных россиянами детей и сотен тысяч взрослых людей. По его словам, Украина работает над возвращением детей, однако за это время россияне могут промыть им мозги и привить ненависть к своей стране и разорвать их связи с семьями.

Зеленский также отметил, что каждое десятилетие москва начинает новую войну и привел в пример Молдову и Грузию, а также Сирию. При этом он напомнил, что россия практически проглотила Беларусь и угрожает Казахстану и странам Балтии.

Глава государства также добавил, что россия хочет захватить Украину для того, чтобы использовать ее территорию и людей против остального мира.

Как сообщалось ранее, на ГА ООН выступил президент США Джо Байден, который объяснил, почему важно поддерживать Украину в противостоянии с россией и прокомментировал отношения США с Китаем.