Перша леді Олена Зеленська з’явилася у США в стильному костюмі від Андре Тана: у вбрання закладено особливий зміст (фото)

Для костюма першої леді бренд використав тканину з регіону України, який постраждав від російських окупантів

У США проходить Генеральна асамблея ООН, куди прибули президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська. На кількох заходах перша леді з’явилася у стильному костюмі українського бренду.

На Олені Зеленський піджак та штани ANDRE TAN Аtelier. Як повідомляється на сторінці бренду в Instagram, вбрання наповнене символізмом.

Так, для костюма першої леді було використано чернігівську вовну. Біле окантування на піджаку, за словами дизайнерів, символізує прагнення та надію українського народу, настання світлого майбутнього після чорної смуги.

Доповнюють ансамбль Олени Зеленської стильні сережки та підвіска. Волосся не зав’язане, а легкими хвилями обрамляє обличчя першої леді.

Олена Зеленська у США

Стильний образ першої леді

В образі продумано кожну деталь

У Зеленській було кілька важливих зустрічей. Перша леді поспілкувалася із гендиректором ВООЗ Тедросом Адханомом Гебреєсусом.

Крім того, у рамках Генасамблеї ООН відбулася панель "Боротьба за майбутнє, українські діти у війні", де перша леді закликала світову спільноту до порятунку вкрадених росією дітей. За даними Зеленської, понад 19 тисяч неповнолітніх українців перебувають незаконно у країні-агресорі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто стиліст Олени Зеленської. Вбрання першої леді ретельно складаються, а вибір речей і аксесуарів найчастіше падає на українського виробника.