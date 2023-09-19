Олена Зеленська прибула до Нью-Йорка в стильному карамельному костюмі українського бренду (фото, відео)

Подружжя Зеленських бере участь у 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська, з якою вони нещодавно відзначили 20 років весілля, перебувають з міжнародним візитом у Нью-Йорку для участі у заходах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Перша леді спустилася з трапу літака у Нью-Йорку в костюмі українського бренду Bobkova.

Засновниця бренду Крістіна Бобкова створює стильні образи, використовуючи чіткість та лаконічність форм. При цьому її костюми не мають надто суворого та офіційного вигляду, і надають образу першої леді України елегантності та витонченості.

Зеленська матиме кілька виступів на полях Генасамблеї. Зокрема, вона розповість про українських дітей і про те, що вони змушені переживати через напад росії на Україну. Обговорить медичне партнерство для України та порятунок життів із генеральним директором ВООЗ. Зустрінеться із сім’єю Клінтонів – друзями та меценатами, які підтримують Україну, спільно з ЮНЕСКО відкриє виставку, присвячену руйнуванню української культурної спадщини.

Під час одного із заходів Зеленська розповіла про те, як Україна, попри війну, планує подолати гендерний розрив у оплаті праці.

Раніше ми розповідали, хто одягає Олену Зеленську та як змінився її гардероб після вторгнення росіян. Відома українська стилістка розкрила подробиці роботи з першої леді.