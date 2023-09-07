Подружжю Зеленських 20 років: найефектніші виходи президента та першої леді (фото)
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Подружжя виховує двох дітей
Сьогодні президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена відзначають 20-річчя подружнього життя. Майбутня перша леді України, у дівоцтві Олена Кияшко, навчалася в одній школі із Зеленським, своїм майбутнім чоловіком та главою держави.
Вони навчалися в паралельних класах однієї з криворізьких шкіл, а познайомилися набагато пізніше, вже у студентські роки. Володимир та Олена перебували у серйозних стосунках понад сім років та узаконили їх у 2003 році. У 45-річного подружжя двоє дітей — 10-річний син Кирило та 19-річна дочка Олександра.
До президентських виборів 2019 року Зеленська — сценаристка, авторка студії "Квартал 95" — не була публічною особою. Перша леді з’являється на публіці у стильних образах та дуже поважає українські бренди. Майже кожен її вихід активно обговорюється українцями у соцмережах. Останні два роки дружина президента співпрацює із засновницею українського бренду Gunia Project Наталією Каменською, яка назвала її "не типовим клієнтом".
Повномасштабне військове вторгнення Росії внесло не надто суттєві корективи до стилю першої леді. Нові образи шиються, як правило, для важливих міжнародних заходів, а для виходів усередині країни найчастіше комбінуються з тих речей, які вже є в гардеробі. Публічний образ Зеленського як верховного головнокомандувача України після 2022 року не міг не змінитися.
Раніше ми писали, що Володимир Зеленський не радиться із дружиною по роботі. У рамках дискусій вони обговорюють питання, які хвилюють усіх українців, а давати йому поради як президентові перша леді вважає неетичним.