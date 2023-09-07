Подружжю Зеленських 20 років: найефектніші виходи президента та першої леді (фото)

Подружжя виховує двох дітей

Сьогодні президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена відзначають 20-річчя подружнього життя. Майбутня перша леді України, у дівоцтві Олена Кияшко, навчалася в одній школі із Зеленським, своїм майбутнім чоловіком та главою держави.

Вони навчалися в паралельних класах однієї з криворізьких шкіл, а познайомилися набагато пізніше, вже у студентські роки. Володимир та Олена перебували у серйозних стосунках понад сім років та узаконили їх у 2003 році. У 45-річного подружжя двоє дітей — 10-річний син Кирило та 19-річна дочка Олександра.

До президентських виборів 2019 року Зеленська — сценаристка, авторка студії "Квартал 95" — не була публічною особою. Перша леді з’являється на публіці у стильних образах та дуже поважає українські бренди. Майже кожен її вихід активно обговорюється українцями у соцмережах. Останні два роки дружина президента співпрацює із засновницею українського бренду Gunia Project Наталією Каменською, яка назвала її "не типовим клієнтом".

Повномасштабне військове вторгнення Росії внесло не надто суттєві корективи до стилю першої леді. Нові образи шиються, як правило, для важливих міжнародних заходів, а для виходів усередині країни найчастіше комбінуються з тих речей, які вже є в гардеробі. Публічний образ Зеленського як верховного головнокомандувача України після 2022 року не міг не змінитися.

День Незалежності 24 серпня 2023 року в Києві. Фото: Getty Images

День Незалежності України 2023 року. Фото: Getty Images

Зеленських у Копенгагені приймає королева Данії Маргрете II, серпень 2023. Фото: Getty Images

Подружжя Зеленських вітають у Стокгольмі королева Швеції Сільвія та король Карл XVI Густав, серпень 2023. Фото: Getty Images

У президентському палаці Гітанаса Науседи під час саміту НАТО, Вільнюс (Литва), липень 2023 року. Фото: Getty Images

Вільнюс, Литва, 11 липня 2023 року. Фото: Getty Images

Київський саміт перших леді та джентльменів, липень 2021. Фото: Getty Images

Пандемія коронавірусу. Саміт в Єлисейському палаці 16 квітня 2021 року в Парижі, Франція. Фото: Getty Images

Перед аудієнцією у Букінгемському палаці, Лондон, 7 жовтня 2020 року. Фото: Getty Images

24 серпня 2020 року. Церемонія покладання квітів до пам’ятника на Михайлівській площі, Київ. Фото: Getty Images

Зустріч із Папою Римським Франциском, 8 лютого 2020 року. Фото: Getty Images

На форумі у Києві, вересень 2019 року. Фото: Getty Images

Голосування на парламентських виборах 21 липня 2019 року. Фото: Getty Images

Зеленський пройшов у другий тур президентських виборів, 31 березня 2019 року. Фото: Getty Images

Зеленський – президент. Оголошення перших екзит-полів у другому турі виборів, 21 квітня 2019 року. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський не радиться із дружиною по роботі. У рамках дискусій вони обговорюють питання, які хвилюють усіх українців, а давати йому поради як президентові перша леді вважає неетичним.