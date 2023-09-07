Паре Зеленских 20 лет: самые эффектные выходы президента и первой леди (фото)
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Супруги растят двоих детей
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена отмечают 20-летие совместной жизни. Будущая первая леди Украины, в девичестве Елена Кияшко, училась в одной школе с Зеленским, своим будущим мужем и главой государства.
Они учились в параллельных классах одной из криворожских школ, а познакомились гораздо позже, уже в студенческие годы. Владимир и Елена состояли в серьезных отношениях более семи лет и узаконили их в 2003 году. У 45-летних супругов двое детей — 10-летний сын Кирилл и 19-летняя дочь Александра.
До президентских выборов 2019 года Зеленская — сценаристка, автор студии "Квартал 95" — не была публичной особой. Первая леди появляется на публике в стильных образах и очень уважает украинские бренды. Почти каждый ее выход активно обсуждается украинцами в соцсетях. Последние два года супруга президента сотрудничает с основательницей украинского бренда Gunia Project Натальей Каменской, которая назвала ее "не типичным клиентом".
Полномасштабное военное вторжение россии внесло не слишком существенные коррективы в стиль первой леди. Новые образы шьются, как правило, для важных международных мероприятий, а для выходов внутри страны чаще всего комбинируются из тех вещей, которые уже есть в гардеробе. Публичный же образ Зеленского как верховного главнокомандующего Украины после 2022 года не мог не измениться.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский не советуется с женой по работе. В рамках дискуссий они обсуждают вопросы, которые волнуют всех украинцев, а давать ему советы как президенту первая леди считает неэтичным.