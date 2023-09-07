Паре Зеленских 20 лет: самые эффектные выходы президента и первой леди (фото)

Супруги растят двоих детей

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена отмечают 20-летие совместной жизни. Будущая первая леди Украины, в девичестве Елена Кияшко, училась в одной школе с Зеленским, своим будущим мужем и главой государства.

Они учились в параллельных классах одной из криворожских школ, а познакомились гораздо позже, уже в студенческие годы. Владимир и Елена состояли в серьезных отношениях более семи лет и узаконили их в 2003 году. У 45-летних супругов двое детей — 10-летний сын Кирилл и 19-летняя дочь Александра.

До президентских выборов 2019 года Зеленская — сценаристка, автор студии "Квартал 95" — не была публичной особой. Первая леди появляется на публике в стильных образах и очень уважает украинские бренды. Почти каждый ее выход активно обсуждается украинцами в соцсетях. Последние два года супруга президента сотрудничает с основательницей украинского бренда Gunia Project Натальей Каменской, которая назвала ее "не типичным клиентом".

Полномасштабное военное вторжение россии внесло не слишком существенные коррективы в стиль первой леди. Новые образы шьются, как правило, для важных международных мероприятий, а для выходов внутри страны чаще всего комбинируются из тех вещей, которые уже есть в гардеробе. Публичный же образ Зеленского как верховного главнокомандующего Украины после 2022 года не мог не измениться.

День Независимости 24 августа 2023 года в Киеве. Фото: Getty Images

День Независимости Украины 2023. Фото: Getty Images

Зеленских в Копенгагене принимает королева Дании Маргрете II, август 2023. Фото: Getty Images

Чету Зеленских приветствуют в Стокгольме королева Швеции Сильвия и король Карл XVI Густав, август 2023. Фото: Getty Images

В президентском дворце Гитанаса Науседы во время саммита НАТО, Вильнюс (Литва), июль 2023. Фото: Getty Images

Вильнюс, Литва, 11 июля 2023 года. Фото: Getty Images

Киевский саммит первых леди и джентльменов, июль 2021. Фото: Getty Images

Пандемия коронавируса. Саммит в Елисейском дворце 16 апреля 2021 в Париже, Франция. Фото: Getty Images

Перед аудиенцией в Букингемском дворце, Лондон, 7 октября 2020 года. Фото: Getty Images

24 августа 2020 года. Церемония возложения цветов к памятнику на Михайловской площади, Киев. Фото: Getty Images

Встреча с Папой Римским Франциском, 8 февраля 2020 года. Фото: Getty Images

На форуме в Киеве, сентябрь 2019. Фото: Getty Images

Голосование на парламенских выборах 21 июля 2019. Фото: Getty Images

Брифинг - Зеленский прошел во второй тур президентских выборов, 31 марта 2019 года. Фото: Getty Images

Зеленский - президент. Оглашение первых экзит-полов во втором туре выборов, 21 апреля 2019 года. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский не советуется с женой по работе. В рамках дискуссий они обсуждают вопросы, которые волнуют всех украинцев, а давать ему советы как президенту первая леди считает неэтичным.