Она не типичный клиент: кто одевает Елену Зеленскую и как изменился ее гардероб после вторжения россиян (фото)

Известная украинская дизайнер раскрыла подробности работы с первой леди страны

Стало известно имя стилиста, который одевает первую леди Украины Елену Зеленскую. Вот уже два года с супругой президента тесно сотрудничает основательница украинского бренда Gunia Project, в прошлом соучредительница и дизайнер Lake studio Наталья Каменская.

В интервью журналу Elle дизайнер рассказала каково ей сотрудничать с первой леди Украины и как трансформировался ее гардероб за период их работы. Стоит отметить, что практически каждый публичный выход супруги президента и ее изысканные образы активно обсуждают в сети.

Сотрудничать Наталья Каменская и Елена Зеленская начали два года назад. Это предложение она приняла практически сразу, хотя и понимала, что первая леди — это не типичный клиент.

"Предложение поработать с первой леди было для меня неожиданным и одновременно интересным, потому что это не типичный клиент. Но я решила принять вызов, потому что все новое меня привлекает. Такой работы у меня никогда не было, поэтому я согласилась. Я успешно прошла собеседование с Еленой Владимировной, и так началось наше сотрудничество… Для меня в работе главное — это синергия и комфорт. В общении с первой леди я сохраняю субординацию, но мне кажется, что у нас очень хорошие и открытые отношения. У нас нет ссор, есть обсуждение разных точек зрения", — отметила стилист.

По словам дизайнера, на момент ее прихода гардероб первой леди был весьма скромным: несколько рейлов одежды и 10 пар обуви. Зеленская заявила, что не видит ничего зазорного в том, чтобы показаться больше одного раза в одной и той же вещи. Более того, считает это современным подходом и хочет иметь смарт-гардероб, где вещи удачно сочетаются между собой.

Что касается предпочтений в одежде первой леди, то она выбирает преимущественно украинские бренды, такие как Litkovska, Gasanova, Lake, AMG. Вне работы любит носить оверсайз одежду, худи, джинсы и кеды.

Полномасштабное вторжение внесло коррективы в стиль одежды супруги президента Украины, но несущественные — процентов на 10. Чаще всего для выходов внутри страны стилист прибегает к комбинированию той одежды, которая имеется в гардеробе первой леди, а для важных поездок конечно же шьют новый образ.

"Если же вы спросите, изменился ли гардероб первой леди, я отвечу, что он немного переформатировался. Мне кажется, мы добавили больше платьев", — говорится в интервью.

У себя в Instagram дизайнер опубликовала фото с образами Елены Зеленской, которые помогла ей создать за два года сотрудничества.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Елена Зеленская во время визита в Данию украсила наряд брошкой украинского бренда. В сети узнали и озвучили цену аксессуара.