Елена Зеленская прибыла в Нью-Йорк в стильном карамельном костюме украинского бренда (фото, видео)

Супруги Зеленские принимают участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская, с которой они недавно отметили 20 лет свадьбы, находятся с международным визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Первая леди спустилась с трапа самолета в Нью-Йорке в костюме украинского бренда Bobkova.

Основательница бренда Кристина Бобкова создает стильные образы, используя четкость и лаконичность форм. При этом ее костюмы не имеют слишком сурового и официального вида, и придают образу первой леди Украины элегантность и утонченность.

У Зеленской будет несколько выступлений на полях Генассамблеи. В частности, она расскажет об украинских детях и том, что они вынуждены переживать из-за нападения россии на Украину. Обсудит медицинское партнерство для Украины и спасение жизней с генеральным директором ВОЗ. Встретится с семьей Клинтонов – друзьями и меценатами, поддерживающими Украину, совместно с ЮНЕСКО откроет выставку, посвященную разрушению украинского культурного наследия.

Во время одного из мероприятий Зеленская рассказала о том, как Украина, несмотря на войну, планирует преодолеть гендерный разрыв в оплате труда.

Ранее мы рассказывали, кто одевает Елену Зеленскую и как изменился ее гардероб после вторжения россиян. Известная украинская стилистка раскрыла подробности работы с первой леди.