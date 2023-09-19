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Елена Зеленская прибыла в Нью-Йорк в стильном карамельном костюме украинского бренда (фото, видео)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
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Автор
Первая леди Украины выглядит как всегда элегантно Новость обновлена 19 сентября 2023, 13:38
Первая леди Украины выглядит как всегда элегантно. Фото instagram.com/zelenskiy_official

Супруги Зеленские принимают участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская, с которой они недавно отметили 20 лет свадьбы, находятся с международным визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Первая леди спустилась с трапа самолета в Нью-Йорке в костюме украинского бренда Bobkova.

Основательница бренда Кристина Бобкова создает стильные образы, используя четкость и лаконичность форм. При этом ее костюмы не имеют слишком сурового и официального вида, и придают образу первой леди Украины элегантность и утонченность.

Владимир и Елена Зеленская в Нью-Йорке
Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Владимир и Елена Зеленская в Нью-Йорке
Фото: instagram.com/zelenskiy_official

У Зеленской будет несколько выступлений на полях Генассамблеи. В частности, она расскажет об украинских детях и том, что они вынуждены переживать из-за нападения россии на Украину. Обсудит медицинское партнерство для Украины и спасение жизней с генеральным директором ВОЗ. Встретится с семьей Клинтонов – друзьями и меценатами, поддерживающими Украину, совместно с ЮНЕСКО откроет выставку, посвященную разрушению украинского культурного наследия.

Во время одного из мероприятий Зеленская рассказала о том, как Украина, несмотря на войну, планирует преодолеть гендерный разрыв в оплате труда.

Ранее мы рассказывали, кто одевает Елену Зеленскую и как изменился ее гардероб после вторжения россиян. Известная украинская стилистка раскрыла подробности работы с первой леди.

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