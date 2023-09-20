Первая леди Елена Зеленская появилась в США в стильном костюме от Андре Тана: в наряд заложен особый смысл (фото)

Для костюма первой леди бренд использовал ткань из региона Украины, пострадавшего от российских оккупантов

В США проходит Генеральная ассамблея ООН, куда прибыли президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская. На нескольких мероприятиях первая леди появилась в стильном костюме украинского бренда.

На Елене Зеленской пиджак и брюки ANDRE TAN Аtelier. Как сообщается на странице бренда в Instagram, наряд наполнен символизмом.

Так, для костюма первой леди была использована черниговская шерсть. Белая окантовка на пиджаке, по словам дизайнеров, символизирует стремление и надежду украинского народа, наступление светлого будущего после черной полосы.

Дополняют ансамбль Елены Зеленской стильные серьги и подвеска. Волосы не завязаны, а легкими волнами обрамляют лицо первой леди.

Елена Зеленская в США

Стильный образ первой леди

В образе продумана каждая деталь

В США у Зеленской было несколько важных встреч. Первая леди пообщалась с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебреесусом.

Кроме того, в рамках Генассамблеии ООН состоялась панель "Борьба за будущее, украинские дети в войне", где первая леди призывала мировое сообщество к спасению украденных россией детей. По данным Зеленской, более 19 тысяч несовершеннолетних украинцев находятся незаконно в стране-агрессоре.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто стилист Елены Зеленской. Наряды первой леди тщательно составляются, а выбор вещей и аксессуаров чаще всего падает на украинского производителя.