"Тут сидять брехунці": Зеленський яскраво виступив у Раді безпеки ООН (відео)

Український лідер закликав реформувати ООН і надати їй більше повноважень

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради безпеки ООН, під час якого розкритикував росію за агресивну війну, а організацію за нездатність щось із цим зробити.

Відеозапис звернення Зеленського був оприлюднений у його профілі у Facebook. Він почав своє звернення з того, що нагадав, що росія, яка розпочала війну 574 дні тому, досі з якоїсь причини присутня серед постійних членів Ради безпеки і тим самим блокує роботу цієї структури.

"Всі у світі бачать, що саме робить ООН недієздатною. У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехунці, чия робота – виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює росія", — сказав він. та запропонував реформувати структуру таким чином, щоб право вето могло бути подолано.

Ці повноваження він запропонував віддати Генеральній асамблеї, чиї резолюції мають стати обов’язковими до виконання.

Крім того, глава держави запропонував створити систему превенції таких військових конфліктів, шляхом введення потужних санкцій, а питання їх введення має виноситися на розгляд ГА ООН автоматично.

Зеленський також поінформував членів РБ про українську формулу миру та необхідність повного виведення російських військ з української території та повернення Україні повного контролю над державним кордоном, включаючи виняткову економічну зону в Чорному та Азовському морях.

Як повідомлялося раніше, Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН, де розповів про те, як росія намагається шантажувати світ за допомогою ядерної зброї, їжі та енергетики.