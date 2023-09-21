Зеленский встретился с Дудой и Науседой? Фейк литовских СМИ наделал шума

Владимир Зеленский не проводил совместную встречу с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой, хотя некоторые СМИ заявляли об обратном. Как выяснилось, Президент Литвы провел две отдельные встречи с украинским и польским коллегами.

О встрече трех лидеров заявило литовское издание LRT со ссылкой на администрацию главы Литвы, но позже исправило свой текст.

Литовское СМИ заявило, что, якобы, три президента встретились в Нью-Йорке на фоне конфликта между Польшей и Украиной из-за экспорта зерна. Украинские СМИ также подхватили эту новость о совместной встрече президентов, но позже выяснилось, что все было не совсем так. Лидеры трех стран действительно виделись между собой, но не все втроем, а по отдельности. Президент Литвы встретился с Владимиром Зеленским, а также с Анджеем Дудой, чтобы стать посредником в сглаживании зернового конфликта.

"Разногласия между Украиной и Польшей должны быть решены как можно быстрее ради общей, важнейшей цели — защиты Европы от агрессивной экспансионистской политики россии. Позиция Польши в предоставлении поддержки является исключительной. Необходимо найти решения, потому что дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным", — сказал Гитанас Науседа.

Он также добавил, что только совместными усилиями страны могут противостоять опасности внешних угроз. А разногласия, к тому же общественные, не только подрывают единство, но и играют на руку пропаганде противника. Науседа подчеркнул, что намерен продолжить переговоры с Украиной и Польшей.

Напомним, что накануне появилась информация о том, что Анджей Дуда отменил встречу с Владимиром Зеленским, которая должна была состояться в Нью-Йорке. Причиной, по словам польского президента, стали задержки в графике выступления лидеров стран на Генеральной ассамблее ООН.

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