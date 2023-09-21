Не только Польша "подобрела": страна-соседка Украины смягчила позицию по украинскому зерну

Запрет Словакии на импорт из Украины был введен до конца года

Министры сельского хозяйства Словакии и Украины договорились создать систему лицензирования торговли зерном, что позволит отменить запрет на импорт украинского зерна в Словакию. Украина также согласилась не подавать иск в ВТО.

О достигнутых договоренностях сообщили в министерстве сельского хозяйства Словакии. Об этом информирует Reuters.

"Министры договорились о создании системы торговли зерном, основанной на выдаче и контроле лицензий. Пока эта система не будет запущена и полностью протестирована, запрет на импорт четырех товаров из Украины останется в силе", — отметили в профильном министерстве Словакии.

Как именно будет работать система лицензирования, не уточняется. Запрет Словакии на импорт из Украины был введен до конца года.

Напомним, 15 сентября, Европейская комиссия решила отменить запрет на ввоз украинского зерна на территории Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Болгарии. Однако Варшава, Братислава и Будапешт сразу же сообщили, что намерены ввести односторонний запрет.

Стоит отметить, что проблема с ввозом украинского зерна начала решаться и в отношениях с Польшей. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел переговоры со своим польским коллегой Робертом Телусом. Министры договорились в кратчайшие сроки выработать вариант сотрудничества по экспортным вопросам. В ближайшие дни состоятся еще одни переговоры, где будут обсуждаться детали.

Как сообщал "Телеграф", в Европейском союзе рассматривают возможность выступить в защиту Польши, Венгрии и Словакии в рамках дела по украинскому зерну во Всемирной торговой организации (ВТО). Еврокомиссия (ЕК) будет работать над координацией аргументов стран против иска Украины.

О том, кто виноват в эскалации между Украиной и Польшей, и при чем здесь выборы и россия, читайте в комментарии Игара Тышкевича "Телеграфу": Ситуация критическая, есть риск разрастания конфликта: эксперт о скандалах между Польшей и Украиной