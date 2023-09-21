Кризису конец? Министры Украины и Польши пообщались на тему экспорта, что известно

В ближайшее время будут предложены пути решения проблемы

Обострение отношений между Украиной и Польшей на фоне поставок зерна вскоре может сойти на нет. Стороны активно участвуют в решении конфликта.

Так, Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел переговоры со своим польским коллегой Робертом Телусом. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Сольский и Телус обсудили сложившуюся ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию. Стороны договорились найти решение, учитывающее интересы как Польши, так и Украины.

Министры договорились в кротчайшие сроки выработать вариант сотрудничества по экспортным вопросам. В ближайшие дни состоятся еще одни переговоры, где стороны обсудят наработки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 сентября Совет министров Польши принял решение продлить запрет импорта украинского зерна в страну. В свою очередь Денис Шмыгаль тогда сообщил, что Украина в связи с таким решением будет вынуждена обращаться в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) насчет компенсации ущерба. В Европейском союзе уже рассматривают возможность выступить в защиту Польши, Венгрии и Словакии в рамках дела по украинскому зерну во Всемирной торговой организации (ВТО). Тем временем в Польше заявили о готовности к переговорам по экспорту агропродукции.