Зерновой кризис: в ЕС сделали заявление не в пользу Украины, а Польша "подобрела"

Брюссель намерен участвовать в судебных разбирательствах

В Европейском союзе рассматривают возможность выступить в защиту Польши, Венгрии и Словакии в рамках дела по украинскому зерну во Всемирной торговой организации (ВТО).

Еврокомиссия (ЕК) будет работать над координацией аргументов стран против иска Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно документу ЕК, направленному Польше, Венгрии и Словакии, она будет участвовать в судебных разбирательствах в соответствии с законодательством ЕС. "В Брюсселе решают, будут ли защищать Польшу, Венгрию и Словакию против судебного иска, поданного Украиной", — пишет издание.

Тем временем в Польше заявили о готовности к переговорам по экспорту агропродукции. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, сообщает РАР. Власти Варшавы открыты для переговоров по поиску решения, которое обезопасит рынок страны, защитит польских фермеров и поможет Украине.

"Мы хотим помочь Украине с транзитом, но он должен быть транзитом, а не вредить польским фермерам", — отметил чиновник.

Напомним, что Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС. При этом Киев обязали ввести меры по контролю за экспортом. В свою очередь власти Словакии, Венгрии и Польши заявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ на это три европейские страны заявили, что намерены бойкотировать заседания координационной платформы.

В свою очередь, 18 сентября, пять стран ЕС отвергли подготовленный Украиной план по ограничению экспорта сельхозпродукции, который, по замыслу ЕК, должен был бы заменить односторонние ограничения украинского импорта.

Напомним, что на фоне зернового кризиса президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и вице-премьер-министром Болгарии Марией Габриэль. В результате Украина с Румынией договорились о разработке плана контроля над экспортом зерна, который поможет защитить румынских фермеров.