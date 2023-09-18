Украина готовит иск к Польше, Словакии и Венгрии — подробности от замминистра

В понедельник Киев начнет процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию

В понедельник Киев намерен начать процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии.

Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка европейскому изданию газеты Politico. Причиной стало продолжение некоторых стран запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября, что противоречит решению Еврокомиссии.

"Наконец-то Польша сказала правду по поводу украинского зерна. Речь идет не об этом сезоне, а об условиях вступления Украины в ЕС. Об этом очень четко заявил министр аграрной политики Телюс. Фактически Польша борется за liberum veto (правом депутатов польского сейма времен Речи Посполитой заблокировать его работу), — ред.) на Украину без каких-либо объяснений. Поэтому мы и будем до конца стоять на том, что действия Польши в отношении украинского зерна ошибочны, неправомерны и вредны для польских, украинских и всех фермеров ЕС", — подчеркнул Тарас Качка.

Министерство иностранных дел Украины в комментарии изданию Еspreso.tv по экспорту украинских зерновых в Евросоюз подчеркнуло: Украина рассчитывает, что после 15 сентября европейская сторона отменит какие-либо ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Ранее "Телеграф" писал, что Европейская комиссия отменила запрет на ввоз украинского зерна на территории Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии, Польши. Впрочем, три последних уже заявили, что намерены ввести одностороннее эмбарго.