Україна готує позов до Польщі, Словаччини та Угорщини - подробиці від заступника міністра

У понеділок Київ розпочне процес подання позову до Світової організації торгівлі

У понеділок Київ має намір розпочати процес подання позову до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Угорщини, Польщі та Словаччини.

Про це заявив заступник міністра економіки та торговельний представник України Тарас Качка європейському виданню газети Politico. Причиною стало продовження деякими країнами заборони на ввезення українського зерна після 15 вересня, що суперечить рішенню Єврокомісії.

"Нарешті Польща сказала правду щодо українського зерна. Йдеться не про цей сезон, а про умови вступу України в ЄС. Про це дуже чітко заявив міністр аграрної політики Телюс. Фактично Польща бореться за liberum veto (правом депутатів польського сейму часів Речі Посполитої заблокувати його роботу, — ред.) на Україну без будь-яких пояснень. Тому ми й будемо до кінця стояти на тому, що дії Польщі стосовно українського зерна помилкові, неправомірні та шкідливі для польських, українських і всіх фермерів ЄС", – наголосив Тарас Качка.

Міністерство закордонних справ України у коментарі виданню Еspreso.tv щодо експорту українських зернових до Євросоюзу наголосило: Україна розраховує, що після 15 вересня європейська сторона скасує будь-які обмеження на українську сільськогосподарську продукцію.

Раніше "Телеграф" писав, що Європейська комісія скасувала заборону ввезення українського зерна на території Болгарії, Румунії, Угорщини, Словаччини, Польщі. Втім, три останні вже заявили, що мають намір запровадити одностороннє ембарго.