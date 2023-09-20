"Не обостряйте конфликт": Польша разразилась угрозами в адрес Украины из-за зерна

В Варшаве хотят усилить экспортное эмбарго

Власти Польши после резких заявлений в адрес Украины снова разразились угрозами. Соседняя страна намерена расширить список продуктов, которые запрещены ко ввозу.

Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после выступления президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Подробности передает Gazeta.pl.

"Я предупреждаю украинские власти: если они усугубят конфликт, мы добавим больше продуктов под запрет на экспорт на территорию Польши", — сказал польский чиновник.

Моравецкий акцентировал, что Польша готова и дальше помогать Украине, но не ценой "дестабилизации польского рынка". По словам премьер-министра, экспортное эмбарго будет сохраняться до тех пор, пока будут наработаны механизмы сотрудничества. В Варшаве призвали украинскую власть "не обостряли конфликт".

Чиновник также отметил, что его страна верит в победу Украины, но интересы польского крестьянства и села для властей страны важнее.

Напомним, что весной 2023 года некоторые европейские страны, среди которых — Польша, в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна на свою территорию. Летом запрет продлили до 15 сентября. Еврокомиссия в назначенную дату не стала продолжать ограничения на импорт украинского зерна. Но Польша по-прежнему блокирует поставки.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина потеряла надежду на решение этого спора, а потому хочет показать, что Польша не может в одностороннем порядке ввести запрет. Для этих целей вводится эмбарго на польские яблоки, лук, помидоры и капусту.