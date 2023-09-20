"Не загострюйте конфлікт": Польща вибухнула загрозами на адресу України через зерно

У Варшаві хочуть посилити експортне ембарго

Влада Польщі після різких заяв на адресу України знову вибухнула погрозами. Сусідня країна має намір розширити список продуктів, заборонених до ввезення.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після виступу президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН. Деталі передає Gazeta.pl.

"Я попереджаю українську владу: якщо вона посилить конфлікт, ми додамо більше продуктів під заборону на експорт на територію Польщі", — сказав польський чиновник.

Моравецький наголосив, що Польща готова й надалі допомагати Україні, але не ціною "дестабілізації польського ринку". За словами прем’єр-міністра, експортне ембарго зберігатиметься доти, доки будуть напрацьовані механізми співпраці. У Варшаві закликали українську владу "не загострювати конфлікт".

Чиновник також зазначив, що його країна вірить у перемогу України, але інтереси польського селянства та села для влади важливіші.

Нагадаємо, що навесні 2023 року деякі європейські країни, серед яких Польща, в односторонньому порядку заборонили ввезення українського зерна на свою територію. Влітку заборону продовжили до 15 вересня. Єврокомісія у призначену дату не почала продовжувати обмеження на імпорт українського зерна. Але Польща, як і раніше, блокує постачання.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна втратила надію на вирішення цього спору, а тому хотіла показати, що Польща не може в односторонньому порядку ввести заборону. Для цих цілей накладається ембарго на польські яблука, цибулю, помідори і капусту.