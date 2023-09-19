Суперечка розгорається: Україна вводить ембарго на низку продуктів з Польщі

Україна хоче знайти вирішення торгової суперечки з Польщею

Україна планує запровадити заборону на ввезення фруктів та овочів із Польщі у відповідь на заборону на експорт зерна та інших продуктів харчування з нашої країни.

Як розповів заступник міністра економіки Тарас Качка виданню Rzeczpospolita, Україна втратила надію на вирішення цієї суперечки, а тому хоче показати, що Польща не може в односторонньому порядку запровадити заборону. Для цього вводиться ембарго на яблука, цибулю, помідори і капусту.

"Ми спочатку не погоджувалися на заборону експорту, для нас важливо рухатися у правильному напрямку, а це означає діалог із Європою", — сказав він.

За його словами, за міжнародну торгівлю ЄС відповідає Єврокомісія, крім того, спірні питання можна вирішити на спеціальній координаційній платформі, до якої входить Польща.

Він зазначив, що для Києва важливо не лише те, що Варшава запроваджує заборону на постачання низки продуктів харчування, а й розширює її. Своєю чергою Україна погодилася на умову ЄС та запровадила компромісний механізм ліцензування торгівлі зерном.

При цьому Качка наголосив, що Україна звернулася до СОТ не для того, щоб погіршити відносини з Польщею, а щоб "умовити" її зробити крок назад та виробити цивілізований механізм вирішення торгових суперечок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 вересня Рада міністрів Польщі ухвалила рішення продовжити заборону імпорту українського зерна до країни. Своєю чергою, Денис Шмигаль повідомив, що Україна у зв’язку з таким рішенням буде змушена звертатися до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків.