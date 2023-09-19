Спор разгорается: Украина вводит эмбарго на ряд продуктов из Польши

Украина хочет найти решение торгового спора с Польшей

Украина планирует ввести запрет на ввоз фруктов и овощей из Польши в ответ на запрет на экспорт зерна и других продуктов питания из нашей страны.

Как рассказал заместитель министра экономики Тарас Качка изданию Rzeczpospolita, Украина потеряла надежду на решение этого спора, а потому хочет показать, что Польша не может в одностороннем порядке ввести запрет. Для этих целей вводится эмбарго на яблоки, лук, помидоры и капусту.

"Мы изначально не соглашались на запрет экспорта, для нас важно двигаться в правильном направлении, а это означает диалог с Европой", — сказал он.

По его словам, за международную торговлю ЕС отвечает Еврокомиссия, кроме того спорные вопросы можно решить на специальной координационной платформе, в которую входит Польша.

Он отметил, что для Киева важно не только то, что Варшава вводит запрет на поставки ряда продуктов питания, но и расширяет его. В свою очередь Украина согласилась на условие ЕС и ввела компромиссный механизм лицензирования торговли зерном.

При этом Качка подчеркнул, что Украина обратилась к СОТ не для того, чтобы ухудшить отношения с Польшей, а чтобы "уговорить" ее сделать шаг назад и выработать цивилизованный механизм решения торговых споров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 сентября Совет министров Польши принял решение продлить запрет импорта украинского зерна в страну. В свою очередь Денис Шмыгаль тогда сообщил, что Украина в связи с таким решением будет вынуждена обращаться в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) насчет компенсации ущерба.