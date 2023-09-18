Польша сделала тревожное заявление о вступлении Украины в ЕС

Польские фермеры несут убытки из-за того, что не могут продать свое зерно

Польша намерена блокировать вступление Украины в Европейский Союз. Виной тому нерешенный вопрос экспорта зерна.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус считает, что эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию должно стать ключевым условием для принятия Украины в ЕС. Об этом сообщает агентство PAP.

"В нынешних условиях Украина не может присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку это навредит польскому сельскому хозяйству… очень важно, чтобы зерно шло туда, где оно нужно и важно для продовольственной безопасности стран, нуждающихся в этом зерне", — заявил Телус.

Польский чиновник утверждает, что на данный момент Украина экспортирует столько же зерна, сколько до начала полномасштабного российского вторжения. Но оно не уходит в Азию или Африку, а оседает на европейских рынках. Польские фермеры несут убытки из-за того, что не могут продать свое зерно

Телус отметил, что власти его страны ожидают решения Европейской Комиссии по продлению зернового эмбарго как минимум до конца года.

Весной 2023 года некоторые европейские страны, среди которых — Польша, в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна на свою территорию. В июне запрет был продлен до 15 сентября. Еврокомиссия в назначенную дату не стала продолжать ограничения на импорт украинского зерна. Но Польша по-прежнему блокирует поставки.

Напомним, что Украина намерена начать процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии в связи с продлением эмбарго.