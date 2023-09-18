Польща зробила тривожну заяву про вступ України до ЄС

Польські фермери зазнають збитків через те, що не можуть продати своє зерно

Польща має намір блокувати вступ України до Європейського Союзу. Причиною цього є невирішене питання експорту зерна.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус вважає, що ембарго на українську сільськогосподарську продукцію має стати ключовою умовою для ухвалення вступу України до ЄС. Про це повідомляє агентство PAP.

"У нинішніх умовах Україна не може приєднатися до Європейського Союзу, оскільки це нашкодить польському сільському господарству… дуже важливо, щоб зерно йшло туди, де воно потрібне і важливе для продовольчої безпеки країн, які потребують цього зерна", — заявив Телус.

Польський чиновник стверджує, що зараз Україна експортує стільки ж зерна, скільки до початку повномасштабного російського вторгнення. Але воно не йде до Азії чи Африки, а осідає на європейських ринках. Польські фермери зазнають збитків через те, що не можуть продати своє зерно.

Телус зазначив, що влада його країни очікує рішення Європейської Комісії щодо продовження зернового ембарго як мінімум до кінця року.

Навесні 2023 року деякі європейські країни, серед яких Польща, в односторонньому порядку заборонили ввезення українського зерна на свою територію. У червні заборона була продовжена до 15 вересня. Єврокомісія у призначену дату не продовжила обмеження на імпорт українського зерна. Але Польща, як і раніше, блокує постачання.

Нагадаємо, що Україна має намір розпочати процес подання позову до Світової організації торгівлі проти Угорщини, Польщі та Словаччини у зв'язку з продовженням ембарго.