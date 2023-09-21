Зернова криза: у ЄС зробили заяву не на користь України, а Польща "подобрішала"

Брюссель має намір брати участь у судових розглядах

У Європейському союзі розглядають можливість виступити на захист Польщі, Угорщини та Словаччини у рамках справи щодо українського зерна у Світовій організації торгівлі (СОТ).

Єврокомісія (ЄК) працюватиме над координацією аргументів країн проти позову України. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Згідно з документом ЄК, надісланим Польщі, Угорщині та Словаччині, відомство братиме участь у судових розглядах відповідно до законодавства ЄС.

"У Брюсселі вирішують, чи захищатимуть Польщу, Угорщину та Словаччину проти судового позову, поданого Україною", — пише видання.

Тим часом у Польщі заявили про готовність до переговорів щодо експорту агропродукції. Таку заяву зробив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, повідомляє РАР. Влада Варшави відкрита для переговорів щодо пошуку рішення, яке убезпечить ринок країни, захистить польських фермерів та допоможе Україні.

"Ми хочемо допомогти Україні з транзитом, але він має бути транзитом, а не шкодити польським фермерам", — зазначив чиновник.

Нагадаємо, що Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати обмеження на ввезення української сільгосппродукції до кількох прикордонних країн ЄС. При цьому Київ зобов’язали запровадити заходи щодо контролю за експортом. У свою чергу влада Словаччини, Угорщини та Польщі заявила, що продовжує заборону в односторонньому порядку. Україна у зв’язку з цим звернулася зі скаргою до СОТ. У відповідь на це три європейські країни заявили, що мають намір бойкотувати засідання координаційної платформи.

У свою чергу, 18 вересня п’ять країн ЄС відкинули підготовлений Україною план щодо обмеження експорту сільгосппродукції, який, за задумом ЄК, мав би замінити односторонні обмеження українського імпорту.

Нагадаємо, що на тлі зернової кризи президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, президентом Румунії Клаусом Йоханнісом та віце-прем’єр-міністром Болгарії Марією Габріель. За результатом зустрічі Україна з Румунією домовилися про розробку плану контролю над експортом зерна, який допоможе захистити румунських фермерів.