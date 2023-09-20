"Делают из зерна триллер": МИД Польши вызвал посла Украины из-за заявлений Зеленского

Заместитель главы МИД считает, что сказанные слова неверны в отношении Польши

Посол Украины Василий Зварич был вызван в Министерство иностранных дел Польши. Это связано с недавним заявлением президента Владимира Зеленского перед Генассамблеей ООН насчет того, что некоторые союзники "разыгрывают солидарность в политическом театре, делая из зерна триллер".

Об этом во вторник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе МИД Польши. Отмечается, что посла принял заместитель госсекретаря Министерства иностранных дел Павел Яблонский.

"Заместитель министра передал решительный протест польской стороны против заявлений Владимира Зеленского вчера на Генассамблее ООН, в которых утверждалось, что некоторые страны ЕС симулируют солидарность, косвенно поддерживая россию. Заместитель главы МИД отметил, что этот тезис неверен в отношении Польши, которая поддерживает Украину с первых дней", — сказали в МИД Польши.

Польский дипломат в беседе с послом Украины выразил надежду на смягчение политики украинской власти и публичной коммуникации с учетом хороших отношений между странами, а также той помощью, которую поляки предоставляют стране.

Стоит добавить, что в ходе выступления Зеленский сказал следующую фразу:

"Тревожно видеть, как кое-кто в Европе, некоторые наши друзья в Европе, разыгрывают солидарность в политическом театре, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что отношения между Польшей и Украиной стали натянутыми после того, как союзница ввела запрет на ввоз украинской агропродукции на территорию своей страны. 12 сентября было принято решение о продлении блокады. В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался по этому поводу, а затем предложил компромисс по данной ситуации.