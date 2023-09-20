"Роблять із зерна трилер": МЗС Польщі викликало посла України через заяви Зеленського

Заступник глави МЗС вважає, що сказані слова невірні щодо Польщі

Посол України Василь Зварич був викликаний до Міністерства закордонних справ Польщі. Це пов’язано з нещодавньою заявою президента Володимира Зеленського перед Генасамблеєю ООН щодо того, що деякі союзники "розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи із зерна трилер".

Про це у вівторок, 20 вересня, повідомили у пресслужбі МЗС Польщі. Наголошується, що посла прийняв заступник держсекретаря Міністерства закордонних справ Павло Яблонський.

"Заступник міністра передав рішучий протест польської сторони проти заяв Володимира Зеленського вчора на Генасамблеї ООН, в яких стверджувалося, що деякі країни ЄС симулюють солідарність, побічно підтримуючи росію. Заступник глави МЗС зазначив, що ця теза невірна щодо Польщі, яка підтримує Україну з перших днів", — сказали в МЗС Польщі.

Польський дипломат у розмові з послом України висловив сподівання на пом’якшення політики української влади та публічної комунікації з урахуванням добрих відносин між країнами, а також тою допомогою, яку поляки надають країні.

Варто додати, що під час виступу Зеленський сказав таку фразу:

"Тривожно бачити, як дехто в Європі, деякі наші друзі в Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи із зерна трилер. Може здатися, що вони відіграють власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відносини між Польщею та Україною стали натягнутими після того, як союзниця запровадила заборону на ввезення української агропродукції на територію своєї країни. 12 вересня було ухвалено рішення про продовження блокади. Своєю чергою прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловився з цього приводу, а потім запропонував компроміс щодо цієї ситуації.