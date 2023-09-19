Зернова блокада: Шмигаль запропонував компроміс Польщі, Угорщині й Словаччині та поставив умову

Блокування також зіграє на руку російському плану влаштувати чергову світову продовольчу кризу

Україна пропонує ЄС Україна звертатиметься до Світової організації торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини у відповідь на односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. Тим часом для ЄС підготовлено компромісний сценарій експорту зерна.

Про це у своєму Telegram-каналі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, Європейській комісії вже було представлено план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України.

"Такий контроль допоможе запобігти будь-яким спотворенням ринку в сусідніх державах-членах ЄС. Зокрема, плануємо ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, що йдуть в режимі експорту до 5 держав-сусідів, отримуватимуть верифікацію та погодження від українського Міністерства економіки", — сказав він.

Водночас Україна вже подала формальний запит до Польщі, Угорщини та Словаччини щодо порушення норм Світової організації торгівлі. Шмигаль наголосив, що розпочинається також антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері, спираючись на статистику поточного року.

У разі, якщо Угорщина та Польща на заходи, погоджені з Єврокомісією і не скасують заборону, Україна, своєю чергою, ухвалить рішення про заборону імпорту деяких товарів із цих країн.

"росія щодня атакує наші порти, знищує інфраструктуру, елеватори, атакує аграрні підприємства, мине поля. Подальше блокування нашого аграрного експорту країнами-сусідами вдарить по українській економіці, фінансах, податкових надходженнях та робочих місцях. Таке блокування також зіграє на руку російському плану влаштувати світову продовольча криза", — зазначив прем’єр.

Він також додав, що Україна вкотре закликає сусідні країни відмовитися від обмежень, політичного популізму та стати на шлях конструктивного діалогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 вересня Рада міністрів Польщі ухвалила рішення продовжити заборону імпорту українського зерна до країни. Своєю чергою, Денис Шмигаль тоді повідомив, що Україна у зв’язку з таким рішенням буде змушена звертатися до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків.