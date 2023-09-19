Зерновая блокада: Шмыгаль предложил компромисс Польше, Венгрии и Словакии и поставил условие

Блокировка также сыграет на руку российскому плану устроить очередной мировой продовольственный кризис

Украина предлагает ЕС Украина будет обращаться во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии в ответ на односторонние ограничения на импорт украинской агропродукции. Тем временем для ЕС подготовлен компромиссный сценарий экспорта зерна.

Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, Европейской комиссии уже был представлен план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины.

"Такой контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС. В частности, планируем принять постановление, предусматривающее, что товары, идущие в режиме экспорта в 5 государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского Министерства экономики", — сказал он.

В то же время Украина уже подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации. Шмыгаль подчеркнул, что начинается также антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере, опираясь на статистику текущего года.

В случае, если Венгрия и Польша на меры, согласованные с Еврокомиссией и не отменят запрет, Украина в свою очередь примет решение о запрете импорта некоторых товаров из этих стран.

"россия ежедневно атакует наши порты, уничтожает инфраструктуру, элеваторы, атакует аграрные предприятия, минует поля. Дальнейшая блокировка нашего аграрного экспорта странами-соседями ударит по украинской экономике, финансам, налоговым поступлениям и рабочим местам. Такая блокировка также сыграет на руку российскому плану устроить очередной мировой продовольственный кризис", — отметил премьер.

Он также добавил, что Украина в очередной раз призывает соседние страны отказаться от ограничений, политического популизма и стать на путь конструктивного диалога.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 сентября Совет министров Польши принял решение продлить запрет импорта украинского зерна в страну. В свою очередь Денис Шмыгаль тогда сообщил, что Украина в связи с таким решением будет вынуждена обращаться в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) насчет компенсации ущерба.